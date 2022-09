La segunda autopsia al subteniente Matías Chirino, muerto tras un ritual de iniciación en una unidad militar de la localidad correntina de Paso de los Libres, concluyó que el fallecimiento ocurrió como consecuencia de una broncoaspiración y que no hubo golpes. Algo por lo cual la imputación a los nueve oficiales acusados de homicidio simple y abuso de autoridad se mantendría sin agravantes. El estudio, realizado este miércoles en el Instituto de Medicina Forense de Córdoba, había sido solicitado por la Justicia federal para determinar -entre otros detalles- el grado de responsabilidad de cada uno de los oficiales involucrados en el “bautismo” mortal. “Teníamos muchas dudas. En la escena había sillas de algarrobo y copas rotas y necesitábamos saber si además a Matías lo habían golpeado”, señaló Ezequiel Chirino, papá de la víctima, en diálogo con TN. El hombre asegura que para él no hay diferencias en cuanto a la postura asumida por cada uno de los acusados en las acciones que llevaron a la muerte a su hijo. “Fue un homicidio. A Matías lo mataron y los nueve oficiales son igual de culpables”, subrayó. Chirino padre presenció la exhumación de su hijo y luego se reunió en la capital provincial con el perito de parte, Martín Subirash. “Fue terrible ese momento en el cementerio. Trato de sostener a mi familia, pero no puedo mantenerme en pie y fue volver a revivir todo”, dijo. La segunda autopsia, cuyos resultados definitivos se conocerán dentro de un mes, ratificaría los datos surgidos del primer informe. Se espera además conocer los detalles del análisis toxicológico. “Todavía no sabemos si a Matías le pusieron alguna sustancia en la bebida”, acotó el papá. Chirino murió el 19 de junio de este año mientras dormía tras una fiesta de iniciación en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, donde había sido destinado para iniciar su carrera en el Ejército Argentino. Los capitanes Claudio Luna, Rubén Darío Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga; el teniente primero Darío Martínez; los tenientes Exequiel Aguilar y Franco Grupico; los subtenientes Facundo Acosta, Gerardo Bautista y la subteniente Claudia Cayata son investigados por presunto homicidio simple y abuso de autoridad. Todos ellos cumplían funciones en la unidad militar correntina. En los días venideros se espera que el juez Fresneda cite a indagatoria a los nueve imputados, que por ahora sostienen un pacto de silencio.