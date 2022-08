El intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, fue asaltado este sábado mientras realizaba una caminata matutina en la ciudad de Santo Tomé, de esa misma provincia. Un delincuente lo amenazó con un arma y le exigió sus zapatillas, ante lo cual el intendente no se resistió y se las entregó. Según trascendió, Jatón suele realizar caminatas habitualmente los sábados por la mañana, como parte de su rutina aeróbica. Fuentes oficiales del municipio señalaron que una persona detuvo la marcha del mandatario, le apuntó con un arma y le robó las zapatillas. No hubo violencia física porque aparentemente el ex periodista y actual intendente de la capital provincial no se resistió. “Queridos vecinos y vecinas. Hoy fui víctima de un robo como tantos otros santafesinos y santafesinas. Estas tristes situaciones confirman lo que decimos sobre mejorar los patrullajes”, manifestó Jatón en su cuenta de Twitter. Además destacó que lo que le pasó ratifica lo que están haciendo: “brindar oportunidades, integrar y mejorar los controles”.

Fuente: Diario UNO.