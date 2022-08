River se mide esta noche con Defensa y Justicia en medio de una enorme expectativa en Resistencia. El encuentro en el estadio Centenario de Sarmiento tendrá lugar desde las 21.30. Está en juego el pase a los cuartos de final de la competencia donde espera Patronato de Paraná. El entrenador Marcelo Gallardo aun no definió el equipo para esta noche. River Plate, que ganó el certamen en 2016, 2017 y 2019, jugará hoy ante Defensa y Justicia, semifinalista en la edición de 2015, por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol, cuyo ganador enfrentará en la siguiente ronda a Patronato, de Entre Ríos. El encuentro se desarrollará en el Estadio Centenario, en la provincia de Chaco, que pertenece al club Sarmiento, de Resistencia, que milita en el Federal A, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por TyC Sports. En caso de empate al culminar los 90 minutos el clasificado se definirá con remates desde el punto penal. Es enorme la expectativa que generó la presencia de River en Resistencia, con hinchas que llegaron a formar más de diez cuadras de fila y acamparon las noches previas hasta agotar las 19.000 localidades disponibles, entre plateas y populares, y que anoche colmaron las inmediaciones del aeropuerto local y las calles aledañas al hotel donde se hospedó la delegación millonaria, sorprendiendo a los propios jugadores. River no se presenta en el Chaco desde 2015 cuando en un cotejo por la 26ta. fecha del certamen de primera división le ganó a Crucero del Norte, de Misiones, en el mismo estadio donde jugará mañana, por 1 a 0, con gol de Gonzalo “Pity” Martínez. La actualidad de River es irregular porque parece que asoma como candidato en la lucha por el título de la Liga Profesional, goleando a Newells’ y Central Córdoba de local, pero defeccionado de visitante ante Arsenal en Sarandí y Tigre en Victoria. River no logra plasmar una seguidilla de buenos resultados y positivos rendimientos, lo que antes era usual bajo el mando de Gallardo, y esa llamativa falta de efectividad lo coloca a siete unidades del líder Atlético Tucumán. La Copa Argentina, una competencia en la cual generalmente River sobresale, tiene como enorme premio a la clasificación para la Copa Libertadores 2023, un dato importante para los millonarios por más que están clasificando hoy como punteros, junto a Racing, de la tabla Anual. Defensa y Justicia, dirigido por Sebastián Beccacece, en este 2022 está lejos de los primeros puestos, hoy se posiciona 22do. en la LPF, pero en la tabla general figura noveno y clasificando para la Copa Sudamericana 2023. El bajón de Defensa no es casual, a Beccacece le vencieron las principales figuras del equipo de 2021 entre ellos a Carlos Rotondi, Miguel Merentiel, Walter Bou, Francisco Pizzini y Raúl Loaiza, y la capacidad del equipo se vio claramente disminuida. River llegó a esta instancia luego de eliminar a Deportivo Laferere (de Primera C) por 5-0 en 32vos y Barracas Central 3-0 en 16vos,. mientras que Defensa, cuya mejor actuación en la Copa Argentina fue en 2015 perdiendo en semifinales ante Boca, dejó en el camino a Sacachispas (Nacional) por 4-1 y Argentinos Juniors 1-0. Además este encuentro tendrá su cuota de morbo ya que se volverán a a ver la caras Gallardo y Beccacece, quienes tuvieron un encontronazo cuando en Florencio Varela igualaron sin goles en junio pasado, en la primera fecha de al LPF. En ese cotejo Beccacece fue expulsado, al intentar que un jugador de River no hiciese un saque lateral, y al retirarse del campo de juego tuvo un fuerte cruce con Gallardo para luego calificar la actitud del DT riverplatense como un “acto arrogante y prepotente”.