Rescatan a 10 trabajadores víctimas de explotación laboral en un establecimiento ubicado en Cecilio Echeverria, departamento de Lavalle. Por orden del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, en las últimas horas se realizó un allanamiento en un establecimiento dedicado a la explotación hortícola, en un campo de 3 hectáreas. Los trabajadores no registrados, vivían en casilla de madera y plásticos, les falta colchones, tenían baño letrina, no tenían elementos ni ropa de seguridad y trabajaban con elementos riesgosos como agroquímicos. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional junto a la Delegación NEA del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia a las víctimas de Jefatura de Gabinete de la Nación; con inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, la Dirección Nacional de Migraciones y el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación. Durante el procedimiento los organismos nacionales detectaron 10 trabajadores y trabajadoras no registrados que vivían en condiciones muy precarias y en condiciones de explotación laboral: vivían en casilla de madera y plástico, camas sobre madera, sin colchones, baños letrina, sin agua potable; no tenían elementos de protección ni ropa de seguridad, a pesar de manipular sustancias riesgosas como agroquímicos. En el procedimiento judicial los inspectores detectaron varios grupos familiares con menores que viven en el establecimiento, donde se secuestraron armas de fuegos, dinero en efectivo y documentación acorde a lo solicitado por el oficio judicial. La intervención judicial se desarrolló en el marco de investigación por denuncia e infracción a la ley 26.364 sobre trata y explotación de personas.