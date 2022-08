Racing no quiere perderle pisado al líder Atlético Tucumán y buscará volver al triunfo esta noche cuando visite a un flojo Banfield, en el sur bonaerense, en la continuidad de la decimocuarta jornada de la Liga Profesional. El encuentro tendrá lugar en el estadio Florencio Sola desde las 21:30, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, en el VAR dirá presente Ariel Penel, y tendrá la televisación de ESPN Premium. Racing viene de igualar en un clásico frente a Boca que culminó con polémicas, acumula tres encuentros sin triunfos e intentará cortar con esta racha para no perderle pisada al equipo tucumano que le lleva siete unidades y se ubica en la cima del certamen. Si bien el entrenador Fernando Gago no confirmó el equipo, el técnico haría algunas modificaciones, ya que Emiliano Vecchio, Gonzalo Piovi, Leonardo Sigali y Eugenio Mena se recuperaron de sus lesiones y podrían dar el presente. Además, el que sí esta confirmado en el arco es Gabriel Arias debido a que Gastón Gómez presentó un cuadro de faringitis. Por su parte, Banfield viene de caer como visitante frente a Platense por 3 a 1, suma siete encuentros al hilo sin triunfos y deberá empezar a sumar de a tres para no complicarse con el promedio en la actual temporada. Pese a la derrota, el entrenador Claudio Vivas volvería a repetir el mismo equipo que comenzó jugando frente al equipo de Vicente López que tuvo una interesante labor hasta que el rival logró revertir el resultado. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Liga Profesional.

Fecha 14.

Banfield – Racing.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Ariel Penel.

Hora de inicio: 21:30. TV: ESPN Premium.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Gregorio Tanco, Dylan Gissi, Luciano Abecasis; Alejandro Cabrera, Nicolás Domingo, Agustín Urzi, Jesús Dátolo, Maximiliano Cuadra; Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Jonathan Galván, Emiliano Insúa o Leonardo Sigali, Eugenio Mena o Gonzalo Piovi; Aníbal Moreno, Leonel Miranda, Carlos Alcaraz o Emiliano Vecchio, Matías Rojas, Gabriel Hauche y Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.