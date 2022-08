PARTE 1:

Apareció la hasta ahora prófuga Teresa Vázquez. Hoy, el periodista Raúl Sotelo logró entrevistarla en exclusiva vía zoom, y compartió el reportaje de alrededor de 12 minutos con Noticias Taragüí. Vázquez dijo que no es ni abogada, ni escribana. Reconoció que conoce al Director de Catastro y Cartografía de Corrientes, Narciso Santín Tofoletti por intermedio del abogado Iván Bordón. Actualmente ambos se encuentran detenidos por el expediente judicial que investiga la comercialización irregular y la apropiación ilegal de terrenos ubicados en la ruta provincial 43, acceso a San Blas. También aseguró conocerlo a Pedro Antonio Verón, Jefe de Legales del Registro de la Propiedad Inmueble, y denunciante en la causa, que paradójicamente ayer también fue encarcelado. Vázquez aseguró que no firmó absolutamente nada y no pertenece a ninguna asociación ilícita. Dijo que conoce a la escribana Gladys Báez, por intermedio de Bordón, y al actual fiscal de Cámara, Gustavo Schmith. Explicó que Bordón la contrató para limpiar, individualizar, y cercar el polémico loteo. Durante esa labor conoció al agrimensor Tofoletti, quien detalló, era dueño de una parte de los terrenos, y al que también le realizó trabajos de alambrado y desmalezamiento. Adelantó que en su oportunidad presentará las pruebas que confirmarían esa prestación de servicios. Aseveró que jamás adulteró escrituras, y que solamente participó en 2013 de la venta con un poder de la escribana Demonte de una manzana al Fiscal Schmith, son lotes pegados a los que poseía Bordón. Asimismo mostró algunas contradicciones. Primero señaló que en el loteo conoció a varios funcionarios públicos como compradores, pero que no recuerda sus nombres. Después no quiso afirmar si adquirieron o son dueños de alguna propiedad, solo sabe de Tofoletti, aunque reconoció que hay otros, pero no le consta si las adquirieron. No se arriesgó a dar nombres, y sostuvo que teme por su vida y que atraviesa problemas de salud. Sostuvo que hay mucha gente que no tiene nada que ver y las involucraron, y hay otras que aún no las investigaron. Indicó que no se presenta ante la justicia porque no tiene garantías y mucho miedo. Relató que se enteró de lo que sucedía estando en Buenos Aires, donde se hallaba porque su hermana se había accidentado y estaba grave. Anticipó que contará lo que pasó, sobre todo del primer allanamiento. Describió que los DNI que encontraron en su casa eran de una fuerza política que llevaron para hacer afiliaciones, y que todo está cargado en la Junta Electoral. Finalmente aseveró que no se está investigando bien, que hay que investigar a gente de más arriba, refiriéndose a políticos del Poder Ejecutivo y la municipalidad. En el expediente figuran escuchas telefónicas concretadas por especialistas de Prefectura Naval como testimoniales, que involucrarían a Teresa Vázquez en las maniobras de compra-venta irregulares de los ahora afamados terrenos camino a Santa Ana de los Guacarás. Una zona exclusiva, que en los últimos años fue poblada de fastuosas casaquinta, cuyos dueños en su mayoría eran y son, funcionarios de los tres poderes del Estado. Muchos de ellos que años atrás, no tenían un cobre en su bolsillo.