Favoreció a un ganadero

La noticia judicial del día, y que será debatido durante la semana, surgió de un fallo de polémico juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien declaró inconstitucional lo que entiende como Impuesto a la Riqueza por considerar que es confiscatorio. El íntimo amigo del ex gobernador Horacio Ricardo Colombi, no resolvió una acción de amparo, prácticamente expuso una declaración de certeza con un fallo de fondo para excusarlo al ganadero Manuel Ulises Intra de abonarle a la AFIP este tributo. Fresneda no solo benefició al dueño de la Cabaña La Tilita, ligado también a Casinos, sino que estableció un precedente jurídico. Terminó abriendo la puerta para que otros que se sientan perjudicados, hagan cola en su Juzgado. El llamado impuesto a la riqueza implementado por el gobierno nacional, se aplicó también en otros países. Se trató de un “Aporte Solidario y Extraordinario por única vez de aquellos con un patrimonio por encima de los $200 millones, para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Ahora el fallo Fresneda, por un lado, establece que un contribuyente no tiene que pagar si ve afectados derechos y garantías constitucionales y, por el otro, habilita a los que ya pagaron a iniciar un pedido de devolución de su dinero. No hay dudas que hoy el cuestionado juez, tuvo su momento de fama, y posiblemente algo más.