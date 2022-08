El menor sindicado de atacar con un cuchillo al periodista Daniel Brítez está libre y es inimputable. El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°5 resolvió sobreseer definitivamente al menor por haber insuficiencia probatoria, lo que da lugar, que si no hay pruebas que fue el menor, y que puede ser otro el atacante de Brítez, se debe seguir investigando y no cerrar la causa. La otra irregularidad, es que la policía se presento en el domicilio del sospechoso pasadas las 10 de la mañana de ese 14 de noviembre, donde el padre del menor señalo que este se encontraba durmiendo. Una testigo que trabaja en un kiosco socorrió a Brítez, y le reconoció al sagaz atacante porque dijo su nombre. Al parecer la policía nunca pudo dar con el paradero de la chica, o realmente no la busco. Brian Nicolás C., fue sindicado por Brítez como el autor de la brutal agresión que lo dejó hospitalizado. El delincuente de 16 años cuenta con un frondoso prontuario policial. El hecho sucedió cuando el colega salió de su domicilio y se disponía a cubrir las elecciones legislativas. A la espera de un remís fue atacado por el ladrón que con cuchillo en manos comenzó a “tirar puntazos”. Uno de los puntazos fracturó una de las costillas. Ese ataque estuvo cerca de perforar el pulmón.