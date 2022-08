La primera etapa de quita de subsidios energéticos, comienza mañana, que impactará en 120.000 usuarios correntinos. Se prevé una suba del 60% en las boletas de septiembre para quienes registren ingresos más altos o no se hayan registrado a nivel nacional. El presidente del Ente Provincial de Regulación Energética, Pablo Cuenca, alertó que Nación no informó la nómina de usuarios locales que forman parte del denominado “Nivel 1” (con ingresos por encima de $364.758,80 por hogar), por lo que “las distribuidoras de energía de todo el país no sabemos a quién mantener y a quién quitar los subsidios”. En diálogo con Radio Unne, Cuenca reconoció que se trata de un problema que se repite en todas las provincias del país: “Lamentablemente no nos sorprende. Estamos muy preocupados, hay poca claridad en el rumbo que van a tomar estas medidas más allá de la intención de reducir el déficit fiscal”. El jueves pasado la Secretaría de Energía de Nación dictó la resolución que establece desde el 1 de septiembre la aplicación de la primera etapa de quita de subsidios en la distribución de energía mayorista. Se estima que los nuevos valores tendrán un incremento del 60% en usuarios de altos ingresos, comercios y pymes, e incluso usuarios oficiales como escuelas y centros de salud, aunque se mantendrán para clubes y comedores según informó Nación. Desde Corrientes calculan que son 120.000 los usuarios residenciales que se verán afectados por los aumentos, pero Cuenca manifestó la preocupación por “la gente que se inscribió mal, no supo o no tuvo ayuda para completar la declaración jurada”. Por las características del formulario, que requiere informar sobre los ingresos de mayores de 18 años de cada hogar, su rellenado es una responsabilidad intransferible. Cuenca indicó que a pesar de que desde la Dpec y los municipios correntinos se buscó asesorar sobre los formularios a la población, puso en duda el alcance real de las inscripciones. “Cuando en julio quedó habilitado el registro, los usuarios quedaban precalificados. Y la Secretaría de Energía de Nación tenía un plazo para validar la información. Pero las distribuidoras no accedemos a los listados”. “En el medio tuvimos tres ministros de Economía y hubo cambios en los equipos. Los usuarios serán los que sufran las consecuencias de la falta de coordinación”, lamentó el funcionario. Está previsto que quienes afronten una quita total de subsidios prevista para fin de año, tengan en sus boletas un incremento total del 130% “en un contexto de mayor consumo por las condiciones climáticas”, señaló Cuenca. Según informó el Gobierno Nacional a los que quedan dentro del segmento 2 (ingresos bajos) se les mantiene el subsidio. Los usuarios del nivel 3 (clase media) van a tener hasta los 400 kWh mensuales subsidiados. El promedio, sostuvo, es de menos de 300 kWh de consumo mensuales. Cabe recordar que el tope de consumo subsidiado se elevará a 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural por redes, que es el caso de toda la provincia de Corrientes. Además, la coalición de gobernadores del Norte Grande mantiene firme ante Nación el pedido de una tarifa diferencial para las regiones NEA y NOA, considerando las altas temperaturas, considerando que en la Patagonia rige una legislación de “Zonas Frías”, su subsidia hasta el 50% del consumo residencial de gas El formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, con cualquier número de DNI. El formulario se completa online en la plataforma www.argentina.gob.ar/subsidios, en la aplicación de Mi Argentina. Los datos que se deberán completar incluyen: nombre y apellido; Documento Nacional de Identidad; número de trámite del DNI; Cuil; género; fecha de nacimiento; datos socioeconómicos; situación laboral; datos de contacto; domicilio declarado por el usuario; código postal; relación con el domicilio; datos de los servicios de luz y gas; y datos del grupo conviviente.