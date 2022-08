Murió Armando Gostanian, ex director de la Casa de Moneda. Tenía 88 años. Gostanian, supo desempeñarse como director de la Casa de Moneda de Argentina durante los dos presidencias de Carlos Sául Menem. La noticia fue confirmada por su hija Herminia, quien lo recordó desde sus redes sociales: “Me inculcaste uno de los valores más importantes que una persona puede tener: la humildad. Puse, pongo y pondré las manos en el fuego por vos sin miedo a quemarme”. Gostanian permanecía internado en el Sanatorio Mater Dei. Desde 2017 sufría una “incapacidad mental” producto de “un deterioro neurocognitivo o del sistema nervioso” y su pronóstico era “irreversible”. El exdirector de la Casa de la Moneda fue funcionario menemista entre 1989 y 2009. Tan cercana era la relación con Menem que el ex presidente lo llamaba “el gordo bolú” y él le prestó su quinta en Don Torcuato para que cumpliera el arresto domiciliario en la causa del tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Su gestión también es recordada por la emisión de los llamados “Menem truchos”, dos series de billetes que se difundieron para conmemorar los 60 años del entonces jefe de Estado. Los billetes fueron confeccionados en papel moneda de curso legal y esa decisión generó una fuerte controversia y le valió una investigación por malversación de fondos públicos, de la que finalmente fue sobreseído. Gostanian no fue ajeno a la corrupción del menemismo ya que fue condenado en octubre de 2015 a cinco años de prisión por el delito de peculado. Los jueces del TOF 4 Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Leopoldo Bruglia determinaron que se pagaron sobreprecios por 1.262.084,51 dólares a la empresa alemana Atlantic Zeiser por seis compras de maquinarias para la Casa de la Moneda entre 1994 y 1999. En ese contexto judicial, Gostanian fue condenado a devolver 160.104 dólares y 1.217.876,80 de marcos alemanes. Es el dinero de los sobreprecios que se comprobó que se quedó el entonces funcionario. Gostanián fue condenado en 2015; en 2017 la revisión por apelación se suspendió por razones de salud, pero el 15 de febrero de 2019 el Tribunal Oral Federal Número 2 dispuso ejecutar en su totalidad el decomiso dispuesto en 1.262.084,51 dólares. La condena contra Gostanián fue apelada por su defensa y cuando estaba en proceso de revisión –justamente ante la Casación- el Tribunal “resolvió suspender el trámite de las actuaciones hasta que sus facultades mentales estuvieran dentro de los parámetros normales desde una perspectiva médico-legal y se hallare en condiciones de estar en juicio”. “En esa resolución –aclara el fallo- se dejó expresamente sentado que el decomiso dispuesto resultaba aplicable como pena accesoria a las penas de prisión de cinco años e inhabilitación absoluta impuestas a Gostanián, y que su ejecución debía llevarse a cabo una vez que la condena dictada en su contra adquiriera firmeza”. Ello nunca ocurrió. La defensa del exfuncionario menemista fustigó que el Tribunal que ordenó el decomiso “debía saber que el fallo sería noticia y que Gostanián -por su estado de salud- no puede ejercer un derecho de réplica”. Y aludió a “la preferente tutela constitucional de los ancianos y personas debilitadas en la salud”. Finalmente, Gostanian murió sin devolver la plata que se le reclamaba por actos de corrupción.