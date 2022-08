Buscan excarcelarla

Saltó la liebre. Esbozada defensa de la corporación de titulares de Registros de la Propiedad del país, en defensa de la escribana María Eugenia Demetrio, justamente titular de Consejo Federal de estas entidades, y no tan extraño aún, publicada a página completa y en colores, en un solo medio: El Libertador. El diario, propiedad del ex legislador justicialista José Rodolfo Martínez Llano, fue el único que se ocupó y se sigue ocupando, en tratar salvaguardar la imagen de Demetrio, a quien considera su amiga, pero hoy involucrada en la mega-causa que investiga la apropiación y venta ilegal de terrenos, no solo en la ruta 43 camino a Santa Ana de los Guácaras, sino que también, en otros puntos de la provincia. Martínez Llano dio la orden a todo su plantel de periodistas y fotógrafos de no perjudicar a la ahora detenida Directora del organismo de 3 de abril y Mendoza. Nada es casual. Iván Bordón, alojado en dependencia policial desde el mes de febrero, considerado uno de los responsables de las maniobras fraudulentas de usurpación y comercialización de lotes, pertenecía a las filas de vamos compañeros, línea interna liderada por el también empresario ganadero. Se sabe que Bordón no tenía ni por asomo el dinero suficiente para recrear estas operaciones inmobiliarias. Siempre tuvo un inversor oculto. Martínez Llano es el único que defiende a la escribana Demetrio, y hasta existe una operatoria en las altas cumbres del poder, para lograr su excarcelación. Algo que sería un escándalo por la categoría de los delitos que se le imputa, y a la vez, por la cantidad de meses que permanecieron detenidas otras mujeres, hasta lograr la prisión domiciliaria. Conseguirle ese favor judicial, sería demasiado desprolijo y evidente. Pero la moneda de cambio de la corruptela, pasaría por una solapada amenaza desde El Libertador, que ya ocurrió, de publicar el nombre de algunos funcionarios beneficiados con los terrenos. Datos, que los conserva Bordón, quien ya había avanzado con un resarcimiento económico con los damnificados, pero que los últimos encarcelamientos terminaron atrasando este acuerdo, y más aún, la aprehensión de María Eugenia Demetrio. Es indudable que todo tiene que ver con todo, más aún, la aparición de la obesa figura oculta.