El ministro de Justicia Juan José López Desimoni confirmó que los chicos del Hogar Domingo Savio no tenían signos de consumo de sustancias. El ministro aclaró que los niños del Hogar Domingo Savio “no se fugaron porque estos no son lugares de detención”. Recalcó que “se fueron voluntariamente” y que por ello se activó el protocolo correspondiente, se inició la búsqueda, con colaboración del padre de los menores, para luego dar con ellos. El funcionario expuso que los pequeños, una vez encontrados, fueron llevados al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, donde se le practicaron los exámenes médicos correspondientes. “De esos exámenes, surgió que no se han detectado consumo de sustancias”, recalcó, añadiendo que esto se desprende del informe oficial. López Desimoni desestimó las versiones sobre que uno de los chicos había consumido sustancias, adelantando que “como están institucionalizados, se espera la decisión del Juzgado, pero seguramente se los ingresará nuevamente al Hogar”. Recordó que los protocolos “se activaron desde la Dirección del Hogar cuando detectan que los niños se van voluntariamente”. Agregó que “los chicos que están en hogares tienen el problema grave de base, que es que no pueden estar con sus familias porque nadie se puede hacer cargo de ellos” y que “su madre los abandonó, su padre tenía problemas de consumo de alcohol” y que era una mujer que es pareja del padre es quien deslizó que los niños habían consumido sustancias.