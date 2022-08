Luego de revelarse el procesamiento y prisión preventiva de Juan Carlos Romero, dueño del emporio del transporte público local, acusado de no cumplir el pago de cuotas por la compra millonaria de la Estancia Villanueva, aparecieron fotos de cómo se encuentran algunas unidades de su flota de colectivos. Uno de ellos tuvo que apoyarse contra el cordón porque los frenos le fallaron. Otro arrastró el cardan, a uno más se le salió una de las ruedas duales. El llamado jeque correntino había adquirido un campo ubicado en General Paz, propiedad de su tío el ex gobernador Julio Romero ya fallecido, que tiene un valor de 9.8 millones de dólares. Algo así como, alrededor de 3 mil millones de pesos en la actualidad, al cambio de hoy de la moneda americana. La operación tercerizada con un testaferro, fue hace algunos años con los herederos de Romero, tras la muerte del ex mandatario peronista, pero al parecer no cumplió con el pago de las cuotas finales de un poco más de 3 palos verdes. Ahora se entiende porque no arregla sus colectivos. La plata no le alcanza, no le alcanza.