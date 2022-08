Ladrones disfrazados de policías robaron en la casa de un productor la friolera de 240 mil dólares y 200 mil pesos y algún dinero más que aún no se contabilizó, y posiblemente joyas. Ocurrió en la madrugada del domingo en la localidad de 3 abril. Actuaron con una notable profesionalidad. En el domicilio se encontraba la madre de Juan Romero, un trabajador rural que ahorró durante toda su vida. Los maleantes en principio le dijeron a la mujer de 78 años, que se quede tranquila, que todo se trataba de un allanamiento y que el Fiscal se encontraba afuera. Ante su insistencia, le pusieron una pistola 9 milímetros en la cabeza y le aclararon que se trataba de un robo. Tenían el dato preciso de que Romero estaba en Bella Vista en un evento social, y que en la vivienda solamente se encontraba la septuagenaria. El dato: el Fiscal no estaba durante este fin de semana, y lo subrogaba un Defensor oficial. En esa circunscripción judicial ya se aplica el nuevo Código Procesal Penal. Los procedimientos se demoraron porque nadie daba alguna orden. Ayer la policía no realizó ningún movimiento de búsqueda, recién hoy al mediodía aparecieron desde la Unidad Regional de Goya, y se iniciaron las investigaciones. Los malvivientes llevan un día y medio de ventaja. “Encontraron mis ahorros de 23 o 24 años de sacrificio, es dinero que está en blanco y justificado, no tengo nada que esconder”, relató a la prensa radial el damnificado para detallar que la semana pasada, retiró 750 mil pesos del banco, que correspondían a un crédito blando que le fue otorgado por la emergencia del verano. Romero sostiene que ese era el dinero que procuraban, y se encontraron con un botín mayor. Prácticamente se quedó sin un peso. Pocas semanas atrás, también delincuentes con ropa policial, simularon un operativo de control en ruta 12 y asaltaron a una camioneta 4 x 4 que iba a Paso de los Libres con más de dos millones de pesos. Abogados que entenderán en los casos, sospechan que en realidad las bandas estén integradas con algunos policías verdaderos, por la sucesión de robos muy precisos.