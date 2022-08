El gobernador Gustavo Valdés anunció que el Estado provincial será querellante en la mega-estafa por la venta irregular de terrenos en Santa Ana, que involucra a funcionarios de la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad del Inmueble, que actualmente se encuentran detenidos. Es la primera vez desde el restablecimiento de las instituciones en Corrientes en diciembre de 2001, que un mandatario provincial toma esta determinación. Y habría que retroceder hasta los años 90’ para encontrar una decisión similar. Ocurría en épocas de la intervención federal Claudio Bello, cuando la Fiscalía de Estado y la de Investigaciones Administrativas, querelló en todas las causas que involucraba a Carlos Romero Feris y su empresa de construcciones ECSA, por sucesivas estafas al Estado. En diciembre de 1993 asumió Raúl Rolando Romero Feris como titular del Poder Ejecutivo Provincial y todos esos expedientes se plancharon hasta prescribir. Y el gran choreo quedaría impune. También durante el llamado gobierno coalición la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas se constituyó en querellante en diversas denuncias. El dato: alrededor de 3 siguen activas congeladas y escondidas hace alrededor de 20 años, aunque usted no lo crea. Durante las 3 administraciones de Ricardo Colombi y el de Arturo Colombi, el Estado no intervino como querellante en causas de corrupción que involucraron a ex y actuales funcionarios públicos, sobre todo, aquellas que acusaban de diversos delitos penales a los ex interventores Federales, Ramón Mestre y Oscar Aguad, y a su lote de colaboradores, la totalidad caducaron con una cierta complicidad de la justicia. Valdés de concretar lo que adelantó, terminaría con la mala costumbre de mirar para otro lado. Como se dice, hacer siempre la vista gorda.