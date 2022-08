La oposición denuncia que la Dirección Provincial de Energía, aumento en los últimos dos meses hasta un 67% la factura de luz, y que no tendría nada que ver con la segmentación de subsidios implementada por el gobierno nacional. Según el senador justicialista Martín Barrionuevo, para los consumos de 1000 kilowatt mensuales el incremento representó 5700 pesos. A esto habría que sumarle el cálculo del 130% adelantado por el gobernador Gustavo Valdés en declaraciones a la prensa. Las boletas vendrán sumamente recargadas a partir de agosto. Ahora la DPEC implementó un simulador para que los usuarios controlen su consumo. Según datos que maneja el legislador peronista, Corrientes tiene la energía más cara de la región. Barrionuevo se ha convertido en los últimos tiempos en un verdadero Llanero Solitario del arco opositor. Es el único que se anima a criticar al oficialismo en informes a través de las redes sociales, porque los demás muchachos del justicialismo, si te he visto no me acuerdo.