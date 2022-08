Dirigentes del campo estudian la respuesta que darán al ministro de Economía, Sergio Massa. La Mesa de Enlace destacaron la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, pidieron “el fin de las internas” y advirtieron que no quieren “reuniones para una foto”, sino que haya “encuentros productivos”. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, indicó que evaluará “con los dirigentes de las otras entidades que determinación se tomará a la convocatoria del ministro”. Massa anunció ayer sus primeras medidas y al final de la exposición invitó a los líderes de la Mesa de Enlace a una reunión cara a cara para analizar mejoras para el sector. “Lo que si anticipamos es que no queremos reuniones para una foto, sino encuentros productivos que se toquen temas como la apertura del mercado de exportación de carne y la eliminación de fideicomisos y volúmenes de equilibrio en el mercado de granos”, remarcó Pino en un comunicado difundido a la prensa. Massa anunció que los sectores exportadores del agro, la pesca y la minería adelantarán el ingreso de divisas por exportaciones por un total de u$s5.000 millones en los próximos 60 días. Concretamente, el campo sería el principal aportante de dólares durante este período con un desembolso de más de u$s3.500 millones, según pudo averiguar Ámbito. Casi al filo de la conferencia de prensa, el ministro llamó directamente al diálogo a la Mesa de Enlace, a la que convocó no solo para afianzar la relación sino para comenzar a plantear reuniones de trabajo que buscarían potenciar el desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial. Lo cierto es que Massa no ahorró guiños para el campo, enunciando al sector como actor fundamental del desarrollo económico de la Argentina y al rol de la agroindustria y sus empresas en la inclusión social y generación de empleo. La Mesa de Enlace la integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Rural Argentina (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). El dirigente de la SRA explicó que “para tener resultados efectivos de estos anuncios económicos, el Ejecutivo debe entender que el sector es parte de la solución a los problemas del país” y agregó que pueden “producir más si las reglas son claras y justas”. “Por otro lado, esperamos que la nueva conducción de Agricultura esté a la altura de las circunstancias en las que nos encontramos”, sostuvo Pino. El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, indicó que “la Argentina viene pasando situaciones muy críticas, por las inestabilidades que generó el mismo oficialismo”, y precisó que esperan “que el nuevo rol del flamante ministro pueda dar previsibilidad hacia el interior y el exterior del país”. “Que se pueda reencauzar la economía, para que los más débiles no sigamos siendo afectados, y que no siga creciendo la pobreza. Ojalá que esto sea el fin de las internas del frente que gobierna, y se puedan poner a gestionar y trabajar para todos los argentinos”, señaló Achetoni. “Le deseo éxitos en su gestión, porque todos necesitamos que Argentina salga adelante. Desde lo sectorial, esperamos que con su equipo pueda generar expectativas que permitan estimular a los pequeños productores de las economías regionales, con medidas como la desafectación impositiva y el retiro de retenciones desde las primeras toneladas de producción”, agregó.