La Corte Suprema de Justicia de la Nación, anuló una condena perpetua a un menor de edad en el sonado Caso Ramoncito. Dejó sin efecto una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que rechazó revisar la pena impuesta a Claudio Nicolás González, involucrado en el atroz homicidio, cuando tenía 17 años. El fallo del Máximo órgano jurídico provincial, fue resuelto con anterioridad al fallo “Mendoza” de la Corte Interamericana, dictado en 2013. González es uno de los diez condenados por la violación y asesinato de Ramón Ignacio González de 12 años, ocurrido en octubre del 2006 en Mercedes durante un rito satánico. El planteo de la defensa se basó sobre la constitucionalidad de condenas perpetuas impuestas a menores de edad. La Corte resolvió que los altos tribunales provinciales no pueden invocar limitaciones de orden local, para rehusar el abordaje de cuestiones federales, y dejó sin efecto la sentencia. La ex Cámara Criminal de Mercedes sentenció a González a prisión perpetua, cuando al momento del hecho era un adolescente. La Corte Interamericana había ordenado al Estado argentino, no volver a condenar a perpetua a menores de edad.