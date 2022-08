El líder del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó hoy la marcha del próximo miércoles 17 contra “los especuladores y formadores de precios”, que fue convocada por la mesa chica de la CGT, y pidió que el Gobierno actúe con más firmeza contra estos “abusos”. En la movilización del miércoles, que partirá desde el Obelisco hacia el Congreso, no va a haber oradores. “El frente sindical va a hacer una charla previa a la marcha para decirle a los trabajadores por qué marchan. Esta marcha va a ser la primera de muchas porque si siguen con esta remarcación de precios van a haber sientas más y también en el interior”, advirtió con firmeza. “Es terrible lo que se está viviendo con el tema de los precios. Nosotros hacemos responsables a los empresarios por la especulación pero también vemos que el gobierno no tiene esa dureza y fortaleza para sentarlos en una mesa y decirle ‘dejense de joder y de robarle la comida de la mesa a los argentinos’”, sentenció Moyano al ser entrevistado en La 990 Radio. El dirigente sindical se mostró en contra de los empresarios “que aprovechan estos momentos de crisis para ganar dinero” y reiteró que uno de los motivos de la marcha “es pedirle a los empresarios que se dejen de joder y aumentar los precios todos los días”. Aunque algunos sectores de la CGT plantearon disidencias ante la convocatoria y propusieron “el levantamiento de la protesta” gremial, tanto Moyano como sus aliados del sindicalismo K llamaron a darle visibilidad a “la crisis económico-social, el contexto general y las necesidades de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad”. El dirigente gremial aseguró que sus reclamos no son nuevos. Y puso como antecedente la reacción a las declaraciones que hizo Federico Braun, presidente de La Anónima, en un evento por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina. “La Anónima remarca precios todos los días”, dijo en tono irónico el empresario cuando le consultaron qué hace su empresa frente a la inflación en aquel momento. Sus declaraciones también desataron el enojo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se expresó en contra de sus dichos en las redes sociales y compartió el video con los polémicos dichos del empresario. “Los empresarios vienen ganando desde la época de los militares, se la llevan en pala y no son solidarios como tendrían que ser”, remarcó Moyano sobre Braun. Luego, se indignó al recordar que Braun, para exculparse, dijo que “fue un chiste”. Más allá de las críticas que Moyano le hace a la gestión de Alberto Fernández por no poder frenar la escalada de precios, aclaró que “la marcha del 17 no es ni a favor ni en contra del gobierno, es un llamado de atención para que el gobierno se ponga las pilas y controle a estos empresarios”. Y si bien aclaró que “no se trata de un escrache” contra los empresarios, dijo que el objetivo “es denunciar públicamente a estas empresas que están llevando a cabo remarcaciones indiscriminadas” y que empobrecen a la sociedad. En ese sentido, puso como ejemplo que “los camiones que recolectan residuos van al CEAMSE con la mitad de la carga” y es ahí donde se da cuenta que “bajó el consumo”.