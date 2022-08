La adhesión en Corrientes al paro docente es del 50%. Hoy está llevando adelante un paro nacional docente realizado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) que afectará las clases de escuelas públicas del país. Corrientes no es la excepción y el acatamiento se dio en el 50 por ciento de la planta docente de las escuelas céntricas visitadas. Es así que el móvil de Sudamericana registró que en la Escuela Nº 1 “Manuel Belgrano”, Noelia Lecouna, la vicedirectora, relató que el porcentaje de acatamiento es del 80 por ciento en total. Al asistir pocos docentes, se le informó a los padres de la situación y muchos no enviaron a sus hijos. En la Escuela Moreno, por otro lado, alrededor del 50 por ciento de los docentes no asistieron y se acomodó a los alumnos llevados por sus padres en otras aulas. Más allá de esto, autoridades apuntaron que se informó del acatamiento en la jornada del martes. En tanto, en el Colegio General San Martín, Fabián Hamm, el rector, expuso que las clases se están desarrollando con el 50 por ciento de los docentes presentes. Asistió alrededor del 60 por ciento de los chicos estudiantes. El paro docente de este miércoles 10 de agosto se realiza principalmente a raíz de que la condena al exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) Santiago Goodman por incendios en la Legislatura de Chubut durante una manifestación ocurrida en 2019. Por otra parte, otro de los reclamos del sector docente es que el gobierno garantice una mejora salarial y en las condiciones laborales