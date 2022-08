Juntos por el Cambio denunció al presidente Alberto Fernández La denuncia también apunta contra Eduardo “Wado” de Pedro, Aníbal Fernández y Axel Kicillof e incluye los delitos de sedición, amenazas e intimidación pública. Encabezados por la titular de PRO, Patricia Bullrich, diputados de Juntos por el Cambio denunciaron a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y a varios dirigentes oficialistas como los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Aníbal Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por los delitos de sedición, amenazas, violación de los deberes de funcionario, instigación a cometer delitos e intimidación pública, y “ejecutar un plan de impunidad”. “Existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner y algunos de sus excolaboradores”, sostiene la denuncia, que también apunta contra el dirigente social oficialista Luis D’Elía y contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. El nombramiento de militantes a cargo de áreas estratégicas para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción – Félix Crous -, UIF – Juan Carlos Otero , Procuración del Tesoro – Carlos Zannini -, AFIP – Mercedes Marcó del Pont -, quienes desistieron de las querellas promovidas en los procesos judiciales contra Cristina Kirchner y funcionarios oficialistas. Movilización de militantes y la amenaza concreta de que no será aceptada la sentencia de la causa “Vialidad” y los fallos pendientes en “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos” contra la Vicepresidenta, y que de producirse se promoverán disturbios contra el orden institucional. “En efecto, qué otra significación puede darse a la frase promovida y repetida “si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar”?. En el lunfardo argentino nadie duda que la referencia a “armar quilombo” remite a disturbios violentos”, sostienen los dirigentes opositores sobre la campaña de movilización que lanzó el oficialismo y uno de sus cánticos más habituales de la militancia K. “El plan comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de “lawfare”, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos”, sostuvieron. La presentación judicial recuerda las recientes palabras del presidente Alberto Fernández durante una entrevista con A Dos Voces, por TN, en la que hizo referencia al fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, y al fallecido fiscal Alberto Nisman: “Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, afirmó el mandatario. “El análisis completo de la entrevista referida y especialmente las declaraciones temerarias y amenazantes del Presidente de la República, sobre el homicidio del Fiscal Nisman, tienen por objeto impedir la ejecución de las resoluciones de los funcionarios públicos como son los jueces que tienen que resolver sobre la causa ordinariamente conocida cómo ‘Obra Pública’, por la que está siendo acusada, entre otros, Cristina Kirchner”, Además de Bullrich, firmaron la denuncia los diputados nacionales Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Sabrina Ajmechet, Federico Angelini, Alberto Asseff, Karina Bachey, Héctor Baldassi, Gabriela Besana, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Ingrid Jetter, Mercedes Joury, Florencia Klipauka Lewtak, Álvaro Martínez, Graciela Ocaña, Graciela Marilú Quiroz, Claudio Poggi, María Lujan Rey, Dina Rezinovsky, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero y Virginia Cornejo.

Fuente: Todo Noticias.