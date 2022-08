La declaración de la abogada Mercedes Arostegui, Jefe de Legales de la Dirección Provincial de Catastro, actualmente detenida, volvió a correr aún más el velo de una organización que sistemáticamente se apropiaba ilegalmente de terrenos, en un diseño de corrupción del que no escapan de la escena funcionarios públicos, con fuertes vínculos con el poder político. Arosteguí reconoció en su indagatoria que duró 30 minutos, que había títulos que ingresaban sin quedar registrados en mesa de entradas de la repartición. Y que esos títulos los traía personalmente Narciso Santín Tofoletti, titular del organismo, hoy también encarcelado, y que pedía que el trámite se haga rápido. Detalló además que durante los meses más severos del aislamiento por la pandemia, el Director de Catastro mandaba a cualquiera a corregir las documentaciones, entre las cuales se hallaban las polémicas mensuras adulteradas. Además que ella como Jefa de Legales miraba en forma general las escrituras que Tofoletti le enviaba, y quien siempre insistía que todo salga rápido. Puntualizó que el Director de Catastro ingresaba esos expedientes con su clave, y que para ella no era raro, porque justificaba esa acción, como una colaboración para agilizar el trabajo. Finalmente aseveró que no sabe porque está detenida. Hasta donde pudo averiguar Noticias Taragüí, no solo las irregularidades giraban en torno a los loteos sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Guácaras. Habría terrenos de dominio público en San Cayetano, donde actualmente se construyen barrios cerrados, que pasaron a manos privadas con escrituras fraguadas. Otro tanto ocurrió en Riachuelo con propiedades del Estado Nacional, y en El Sombrero con inmuebles de personas ya fallecidas, donde aparecen involucradas autoridades de ese municipio, y funcionarios de la provincia. Está muy claro que nadie daba puntada sin hilo en las maniobras de usurpación que después eran blanqueadas en el Registro de la propiedad Inmueble.