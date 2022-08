Crecen las dudas ante las inconsistencias advertidas, luego que días atrás se conociera a medias el resultado de la segunda autopsia realizada al cadáver de Claudio Flores, el chico de 14 años que apareció muerto en una habitación del Hogar María de Nazareth en gobernador Virasoro. El dictamen del Instituto Médico Forense orienta su análisis, a que el menor posiblemente se quitó la vida, pero basándose solamente en las escasas pericias que realizó la policía y en la autopsia incompleta del médico Gustavo Raúl Andrich Bianco, la que también termina criticando. Andrich Bianco termina siendo renunciado del cargo. Los estudios de la necropsia no pudieron concretarse habida cuenta del grave estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo, que extrañamente fue inhumado bajo tierra en un cajón de madera de pino de fácil putrefacción, como si alguien quería que rápidamente se borrara toda clase de evidencia. Mañana la Unidad Fiscal que investiga la por ahora muerte dudosa, citó a Sonia Andrea Prystupczuk, es coordinadora de Hogares en esa localidad, y al empleado del dispositivo, Nelson Ricardo Pintos, para formalizarse la imputación, que se espera, sería por homicidio culposo agravado por la calidad de funcionario público y responsable del cuidado del adolescente, sobre el argumento de un suicidio inducido. En lo poco que se conoció del informe del Instituto médico Forense, hay conclusiones contundentes, una de ellas indica que la sanción aplicada por los responsables del Hogar, fue tomada por Claudio como humillante y vejatoria. En otro párrafo reitera que el castigo impuesto podría haber sido vivenciado de manera humillante, implicando una vejación en ello, “sobre la subjetividad del adolescente precariamente constituido avasallada con esta sanción desmedida, en lugar de ser reforzada, fortalecida”. Ese día Claudio Flores estaba de penitencia, y Prystupczuk subió a comunicarle sobre el castigo impuesto. La querella pedirá a la vez se le impute a Andrich Bianco, y al médico policial Fernando Artigas, por incumplimiento en los deberes de funcionario público. Insólitamente solo se abrió el abdomen y no el cuello, cuando supuestamente sostienen que se ahorcó. Artigas sin tener ningún sustento de una pericia criminalística y con un raudo examen cadavérico, que no constató tampoco la hora de la muerte tomándole la temperatura anal, aseguró que era un suicidio con solo mirarlo tirado en el piso. Aseveró que no se necesitaba una autopsia. Ni Sclotand Yard, ni el propio FBI tendrían esa postura tan precisa ante una muerte violenta. Hasta pidió que se llame al servicio fúnebre, sin la intervención de la Fiscalía. Querían enterrarlo rápido. A través de las redes sociales y tras conocerse parte de la exposición del Instituto Médico Forense, Artigas salió a exigir que se le disculpe públicamente. Increíble. Se supo que en las próximas horas se presentaría una denuncia contra la psicóloga Clementina Steed y la asistente social María Eugenia Cohen, quienes confeccionaron el informe bajo la hipótesis suicida, impuesta por Manuel Santamaría, Director de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, quien estaba a 370 km de distancia del hecho. Un suicida no controla el esfínter, a Claudio no defecó, ni orinó. Tenía 1.70 de altura y más de 70 kilos y se colgó de un barrote a 1.85 de distancia del piso. Nadie dice que lo descolgó y la chalina no estaba rota. Hay pocas fotos de la ventana y sus barrotes. Los últimos en llegar al escenario, fueron los miembros de la policía. Hasta el día hoy, la querella no pudo tener acceso a las más de 40 hojas de las consideraciones finales del Instituto Médico Forense, documentación que sin embargo, estuvo en las manos de la Dirección de Prensa del Superior Tribunal de Justicia para elaborar el comunicado de una carilla que se difundió a través de la página web del Poder Judicial.