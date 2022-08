Finalmente mañana a las 11:00 se hará la audiencia de imputación a Sonia Prystupczuk, ex coordinadora de Hogares de Virasoro y a Nelson Pintos, quien se desempeña como cuidador en el dispositivo María de Nazareth, por la muerte dudosa de Claudio Flores, ocurrida en febrero de este año. La anterior, había sido suspendida hace 15 días atrás, por un problema familiar del Fiscal, Julio Aníbal Cazarré. Flores de 14 años, apareció muerto en una habitación de ese establecimiento en extrañas circunstancias. Y todo lo que sucedió después, fue muy turbio y poco claro. Este miércoles Cazarré formalizará la acusación, que se espera, sería por homicidio culposo agravado por la calidad de funcionario público y responsable del cuidado del adolescente, sobre el argumento de un posible suicidio inducido, como interpretó el Instituto Médico Forense, luego de la segunda autopsia, la que no se pudo realizar por el avanzado estado de descomposición del cuerpo del adolescente. Se trabaja en una nueva pericia con profesionales de alto nivel, que a prima facie, no coinciden con el argumento de que Claudio haya decidido quitarse la vida. La justicia analiza declarar el secreto de sumario en la mega-estafa de los terrenos de la ruta 43. Algo que no podrá superar los 10 días. La decisión ocurre, luego que se filtraran las indagatorias de los detenidos, que a cada declaración, la bomba a estallar de agiganta cada vez más. La escribana María Eugenia