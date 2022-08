La Comisión Permanente de Homenaje a Fernando Piragine Niveyro, presidida por el exsenador provincial Yamil Machado, realizó ayer un acto en homenaje al cumplirse 58 años del fallecimiento del exgobernador. Autoridades provinciales y municipales entregaron ofrendas florales en la plazoleta de avenida Juan Pujol y Plácido Martínez, donde además estuvieron las hijas del exmandatario: María Fernanda y Elvira, quienes no ocultaron su emoción al recordar a su padre. El presidente de la Comisión, Yamil Machado, fue el encargado de iniciar el acto. “Estamos aquí, como lo hacemos todos los años, en esta fecha que se conmemora un año más del fallecimiento de un gran gobernador correntino que supo encarar una política de progreso y desarrollo para Corrientes”, dijo. “Se cumplen 58 años del fallecimiento, el 14 de agosto de 1964 cuando en el Congreso Nacional no solo defendía a su amigo y correligionario don Arturo Frondizi sino que también lo hacía en defensa de la democracia y de las instituciones de la república”, agregó. Para finalizar, agradeció a las autoridades presentes: el intendente Eduardo Tassano, el viceintendente Emilio Lanari, el ministro de Obras y Servicios Públicos Claudio Polich, el exgobernador Ricardo Leconte, el director propietario del diario El Litoral Carlos Alberto Romero Feris y su esposa Bertha Valdovinos Zaputovich, la senadora Alejandra Seward, el doctor Ramón Leguizamón, entre otras personalidades. Machado, además, mencionó que el vicegobernador Pedro Braillard Poccard adhirió al acto, pero no pudo asistir por cuestiones de agenda. Machado le otorgó el turno de la palabra al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Luis González, miembro de la Comisión de Homenaje Permanente, quien rememoró a Piragine Niveyro. “La sola mención de Fernando Piragine Niveyro evoca la época dorada de Corriente, signada por el desarrollo y el progreso material y humano. Pido disculpas porque voy a referirme a alguien a quien no conocí, y a una época a la que tampoco pertenecí. Soy de la generación que disfruta hoy, como todos los correntinos, de los frutos que dejó la inigualable, señera y titánica labor que llevó a cabo Fernando Piragine Niveyro. Supo decir mi amigo y presidente de la Comisión de Homenaje, el querido Yamil Machado, que hay dos tipos de hombres en relación a la historia: aquellos que la estudian, que la narran, que la cuentan a otras generaciones y, por otro lado, están aquellos que hacen la historia. Y la historia de Corrientes tiene a Piragine Niveyro como un protagonista central en la Corrientes del siglo XX.