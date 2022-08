Federico Alberto Grau, uno de los acusados en el expediente que investiga supuestas coimas de funcionarios judiciales, entre ellos el ex juez Carlos Soto Dávila, negó que le haya pedido dinero a narcotraficantes a cambio de impunidad. Aseguró que no hay pruebas de que pidió dinero, y que confeccionaron una causa para desarmar el juzgado federal 1 de Corrientes. Grau era uno de los Secretarios del área penal cuando Soto Dávila era titular de ese Tribunal. Aseveró además todo fue una persecución, y que lo involucraron en una asociación ilícita sin comprobar si realmente era parte de ella. Acusó al afamado narcotraficante Fernando Morenita Marín y a los Fiscales de armar el expediente. Y que no lo nombran, pero sin embargo estuvo preso, y fue cuando recién se enteró que Marín ofició de arrepentido. El dato que reveló fue la de un abogado que se presentó en su lugar de detención y le propuso que si declaraba contra solo Dávila, esa misma noche dormía en un chalet y “a la mañana estás en tu casa”. Detalló que ese letrado fue enviado por el juez Sergio Torres responsable del proceso judicial, y que le adelantó también que si no aceptaba la propuesta, debía preparase como mínimo a soportar 6 meses de prisión. Hoy estuvieron presentes todos los abogados defensores de los imputados, algo que no ocurrió en las anteriores audiencias.