Otra vez el legendario diario La Nación se encargó del ex gobernador Horacio Ricardo Colombi. Volvió a recordar la causa que lo involucra por evasión impositiva y defraudación al fisco y la compra de inmuebles a través de testaferros. Nuevamente hizo hincapié en el fallo de la Corte Suprema que revocó el sobreseimiento de la escribana Gladys Báez en el expediente, en el que Colombi está sujeto a una investigación judicial. Justamente Báez se encuentra hace 6 meses detenida acusada de participar en la mega-estafa de los terrenos ubicados sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana. El matutino porteño no se guarda nada, deja deslizar el incremento patrimonial del ex mandatario por las operaciones inmobiliarias, y que quien lo denunció en su momento, el periodista Hernán González Moreno, apareció asesinado en un auto, asegurando que es un crimen sin resolver. En realidad nunca la justicia determinó si fue un homicidio, pero para el diario de los Mitre y Mauricio Macri, parece serlo. También habla de la desaparición de fondos para la construcción de escuelas durante el gobierno del mercedeño. Recuerda que ha tenido actitudes controvertidas, como su intervención para impedir un operativo ordenado por la Justicia Federal con sede en Reconquista, dirigido a detener narcotraficantes refugiados en Corrientes. Hecho que sucedió en Goya. Además advierte que en la búsqueda de impunidad para asegurarse protección, la dirigencia política nombra en la Justicia a personas afines que se convierten en cómplices de sus atropellos y títeres de sus manejos. La nota, está publicada en la página Editorial como una fuerte opinión del propio Diario La Nación, no para pocos, el de más prestigio del país. Aunque lo más llamativo, es que uno de sus accionistas ocultos, según la heredera Esmeralda Mitre, es el ex presidente Macri, aparentemente aliado de Ricardo Colombi en Juntos por el Cambio, siendo que ambos navegan en el mismo barco de oposición al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Nunca antes un medio de prensa de gran envergadura, se atrevió a zamarrear tanto la figura del 3 veces gobernador de Corrientes, quien ya le anunció a sus seguidores, que buscará volver a sentarse por cuarta vez en el sillón de Ferré. Habrá mucha lectura política tras este escrito, como llamadas telefónicas y averiguaciones, porque no hay dudas que resulta muy extraño.