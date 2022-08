Este domingo a las 15.30 horas, se reeditará el clásico correntino en cancha de Libertad Boca Unidos-Mandiyú: La Liga Correntina de Fútbol dio a conocer los accesos para el clásico entre Boca Unidos y Mandiyú. La parcialidad del ‘albo’ ingresará por calle Perugorría, mientras que los hinchas del ‘aurirrojo’ lo harán por avenida Teniente Ibañez. Se anticipó que habrá una presencia de 20 efectivos policiales uniformados, además de implementarse un operativo de control en toda la zona adyacente al estadio. Desde la Liga se resaltó que estará expresamente prohibido el ingreso al estadio del club Libertad con mates, termos, botellas, encendedores y cualquier objeto que pueda ser arrojado al campo de juego. También se recomienda a ambas parcialidades que asistan al estadio con bastante tiempo de anticipación al inicio del partido para evitar aglomeraciones y demoras.

Operativo de seguridad

Osvaldo de los Santos García, Subsecretario de Seguridad de la Provincia y responsable del Coprosede local, subrayó que “sabemos que habrá una masiva concurrencia por lo que se dispuso la presencia de 20 hombres más un servicio especial de monitoreo del 911. Si es necesario se aplicará la Ley de Espectáculos Deportivos a la cual está adherida la Provincia” “No creo que tengamos inconvenientes. Estamos muy preparados para atender éste evento. En los últimos tiempos los problemas en los partidos de la Liga fueron dentro de la cancha, y no entre hinchas”, sostuvo el funcionario. “No se van a cruzar las hinchadas. Cada parcialidad tendrá su acceso y su lugar en el estadio”, dijo. La parcialidad del Club Boca Unidos ingresara por el portón ubicado sobre Av. Tte. Ibáñez pare ocupar en la tribuna paralela a calle J.R. Vidal: Los simpatizantes del Club Deportivo Mandiyú lo harán por el ingreso de calle Perugorria para situarse en la tribuna de ese sector. Interrupción con vallas de contención, del tránsito vehicular sobre calle Perugorria desde su intersección con calle J.R.Vidal hasta calle Pio XII (Ex Mendoza), sector donde se producirá al ingreso y estacionamiento de motos del público del Club Deportivo Mandiyú, pudiendo también interrumpirse Ia misma calle desde su intersección con calle Vargas Gómez (ex Catamarca), corrector que sería utilizado por la parcialidad del Club Deportivo Mandiyú, a fin de evitar cruzamiento con Ia parcialidad rival. Establecer un control de pre-ingreso (cacheo, desplegar las banderas, recomendaciones de lo que no puede ingresar al estadio, pirotecnia, bengalas, petardos y otros como puntero laser. asimismo, termos, mates, termolares, botellas, vasos de vidrios u otros objetos contundentes etc), y continuaran a pie hasta el acceso, sobre la cual se instalará un doble vallado Se permitirá el ingreso con banderas (cuyas dimensiones no superen el 1 X 1.5 metros) y camisetas pertenecientes únicamente a las dos parcialidades (Boca Unidos de Corrientes y Deportivo Mandiyú). Debiendo preverse con antelación, se evite la colocación de las mismas por el alambrado perimetral