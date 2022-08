Unas 1.800 personas no pasaron a buscar su DNI. Cabe recordar que aquellos que intenten realizar trámites, como renovación de subsidios ante reparticiones nacionales de la seguridad social, no podrán hacerlo. Siempre que se inicia un trámite y es algo tan importante como el Documento Nacional de Identidad (DNI), espera que el trámite sea lo más corto y menos engorroso posible. Pero parece que hay personas a las que quedar fuera del sistema no les afecta demasiado. En contacto radial, días atrás Pablo Cano, titular del Registro Civil de Corrientes, dijo que “muchas personas realizan el nuevo DNI, el correo se los entrega en sus casas y luego no lo retiran”, ese sería uno de los motivos principales. También había dicho que son entre 1.500 y 1.800 los ejemplares que no son retirados por sus dueños. En dicha oportunidad, Cano había indicado el problema que surge de los correntinos que realizan un nuevo DNI y no los retiran cuando esto sucede: “Cuando uno realiza un DNI nuevo, se anula el número de trámite del DNI anterior”. Esto trae diversos inconvenientes para los usuarios, ya que cuando intentan hacer algún tipo de trámite, ya sea bancario o en algún organismo nacional, el sistema no lo permite porque ya hay otro ejemplar del documento, con un número de trámite nuevo. El percance se hace evidente cuando los números de identificación son requeridos por un sistema que cruza datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Es decir, que para trámites que no requieran la comprobación por el área informática del Estado nacional y se resuelven a nivel provincial, no serán afectados. A modo de ejemplo, podemos dar el trámite de la segmentación energética con personas que no pudieron avanzar y completar el cuestionario porque el sistema los rechazaba. Cabe recordar que el correo hace llegar el nuevo DNI a la casa de la persona que lo solicitó, pero si en ese momento nadie lo recibe, se remite nuevamente al Registro Civil y los propietarios se deben acercar para retirarlo, ya que les ocasionará serios problemas a la hora de querer utilizarlo.

RENAPER digitaliza sus trámites

A partir de esta semana, veinte tipo de certificaciones dejan de ser presenciales y pasan a ser digitales, junto con todos los demás trámites. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior, anunció la digitalización de 20 trámites correspondientes a certificaciones, con lo cual la ciudadanía podrá solicitar, pagar y recibir dichas certificaciones -que hasta ahora debían realizarse de manera presencial en sus oficinas-, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Además, con esta actualización, los argentinos que residan en el exterior van a poder tramitar estos certificados de manera remota. El organismo resaltó que si bien, por cuestiones operativas, no todas las tramitaciones se pueden canalizar de manera remota, se logró avanzar en la digitalización total de todos sus trámites. La última vez que el RENAPER había digitalizado alguno de sus trámites fue hace una década. Las certificaciones que pasaron a lo digital son documentos públicos emitidos por el RENAPER, en los que se brinda la información existente en sus archivos a ciudadanos argentinos y residentes extranjeros, con el fin de acreditar identidad o rectificar actas, partidas o certificados.

En su mayoría, los trámites se solicitan de manera online

Cabe recordar que la página web oficial del Registro Provincial de las Personas (registrocivilctes.gob.ar) brinda la posibilidad que varios trámites correspondientes a esa repartición se realicen de manera online, en su plataforma digital. Como consecuencia de la pandemia se ampliaron los trámites que se realizan, debido a que en esa época la gente no podía acercarse a las instalaciones de San Lorenzo 837, por la cuarentena que atravesábamos. Esto posibilitó la mayor digitalización de trámites entre los que se pueden realizar pago de actas, su validación, estado de solicitud y turnos online.