Encontraron a los niños que se fugaron del Hogar Domingo Savio de la ciudad, y ponen la lupa en el hogar, y se inició un sumario contra la institución. Al principio eran tres menores los que se habían escapado, pero uno fue devuelto al hogar en dos ocasiones por la madre. Los hermanos fueron encontrados, son dos niños de 10 y 11 años que están a disposición del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº4, a cargo la jueza Alejandra Analía Núñez. “Hemos recibido informes de que los niños que están en los hogares tienen problemas entre ellos y los celadores tratan de poner orden. Son chicos con tenían problemas en casa. Sabemos que es una institución en la que no quieren estar”, indicó Nuñez . Trascendidos indicaban que un motivo de su escape podría ser por unos videos que circulan en redes sociales. Según un comunicado del Ministerio de Justicia provincial, en un principio se fugaron dos niños, el sábado, mientras realizaban actividades recreativas junto a otros compañeros frente a la institución. Las autoridades, tras notar que no estaban, ejecutaron el protocolo legal que consiste en realizar una exposición ante la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 1. Al día siguiente, la madre de uno de los niños llegó al hogar para solicitar que se reingresara al menor, pero debido a la exposición que había realizado la institución, la progenitora debía seguir un protocolo y realizar la solicitud a una autoridad policial. La mujer realizó el trámite recién ayer a la mañana y tras la intervención del Juzgado de Familia N° 1, el menor volvió al hogar. En tanto, un grupo de niños tenía ayer turnos médicos en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II y entre ellos se encontraba el menor que había reingresado por pedido de su madre. Mientras estaban a la espera, el niño junto al hermano de quien se había fugado el sábado, también se escaparon. Tras unas horas de incertidumbre, cerca de las 14.30, la madre del niño que había reingresado ayer a la mañana informó que se encontraba con ella y volvió a pedir su reingreso al hogar. El Hogar Domingo Savio se encuentra a la espera de la orden judicial para que el menor reingrese. Mientras tanto, permanece en la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 1.“Ahora abriremos una investigación y tendremos que indagar sobre el tema. Hemos hablado con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (Dipna) y me pusieron al tanto. También hemos hablado con el encargado de los hogares y me contó de problemas conductuales de los chicos”, informó.