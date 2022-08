River empató con Tigre y no pudo escalar en la Liga Profesional 2022. El Millonario igualó 1-1 ante el Matador por la fecha 16 del campeonato en Victoria. Solari y Retegui de penal fueron los autores de los goles. En uno de los atractivos del fin de semana por la propuesta futbolística de ambos en el verde césped, River empató 1-1 a Tigre por la fecha 16 de la Liga Profesional en el Estadio José Dellagiovanna. Con este resultado, los de Marcelo Gallardo quedaron sextos, con 26 puntos conseguidos, mientras que los de Diego Martínez se encuentran décimo cuarto, con 19 unidades. En los primeros minutos en Victoria, la paridad era total en el verde césped del Dellagiovanna, pero con el transcurrir de los minutos los de Núñez sacaron pecho, plantaron bandera y dominaron las acciones. Tras diversas oportunidades de adelantarse en el marcador malogrados, a los 36 minutos de la primera mitad apareció Pablo César Solari para dibujar su nombre en las redes adversarias a puro talento. Tras un gran robo de Enzo Pérez en la mitad de la cancha, el ex Colo Colo combinó muy bien con Nicolás De a Cruz, quien le puso una exquisita asistencia al delantero para que este, con mucha creatividad, defina con una precisa vaselina ante la inmensidad de un Manuel Roffo que había salido desesperado en busca de achicarle el ángulo de tiro, pero no lo consiguió. Ya en el complemento, la polémica se hizo presente. Cuando los dueños de casa eran más en el desarrollo de las eludan mitad y hostigaban a los visitantes contra su arco, Emanuel Mammana impactó la pelota con la mano dentro de su área, en primera instancia Patricio Loustau no cobró, pero el VAR intervino, llamó al árbitro y tras unos minutos de revisión decidió cobrar la pena máxima. A los 23 minutos, Mateo Retegui fue quien se hizo cargo y desde los doce pasos no perdonó para poner el empate definitivo. Luego, a los 43 minutos del segundo tiempo la cosa se iba a complicar para Tigre, cuando Víctor Cabrera vio la tarjeta roja tras una brutal patada a su compatriota De la Cruz que lo dejó retorciéndose en el suelo con claros gestos de dolor.

