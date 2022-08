El Millonario goleó a la Lepra 4-1 con una actuación que lo confirma como uno de los candidatos a luchar por el campeonato. Quedó a 7 de Atlético Tucumán. El pulso se marca desde esas tribunas cargadas. “Este es el famoso River”, cantan los hinchas. Y más allá del estribillo y su enorme historia, justamente el equipo de Marcelo Gallardo se hizo mucho más reconocido por el volumen de su fútbol que llegó acompañado por una colección de títulos. Y después de la producción contra Sarmiento de Junín en este mismo escenario, tenía que dejar otra imagen. Tuvo grandes momentos, al margen de esas zozobras del arranque del segundo tiempo. Fue pura contundencia. Y no sólo goleó a Newell’s; además, avisó que está vivo corriendo de atrás. Demasiadas virtudes tuvo River ante un pobrísimo Newell’s. Sin embargo, para empezar a entender esta victoria hay que empezar por el pizarrón de Gallardo. Se había visto a lo largo de este año que Enzo Pérez necesitaba un volante de respaldo. Pero Bruno Zuculini, aún con su buen partido ante Independiente, no reúne las características de Nicolás De La Cruz. Entonces, la presencia del uruguayo en un doble cinco no sólo fue una rueda de auxilio para el líder mendocino; además, resultó un impulso por su dinámica, su agresividad y su categoría para generar juego. Y delante suyo, el Muñeco apostó a Juan Fernando Quintero, que de ningún modo se olvidó de jugar, pero venía cuestionado. Se había mostrado en cuentagotas. No obstante, anoche fue un eje. Y de sus raptos de inspiración se vio el mejor fútbol de River. Con Agustín Palavecino encendido, socio en la gestión del juego, y Pablo Solari disruptivo por la derecha, el 4-2-3-1 que plantó el laureado entrenador fue un acierto. Sin embargo, recién a la media hora pudo destrabar el duelo. Porque hasta ese momento, más allá de alguna pincelada del colombiano o algún enganche hacia adentro de Solari, poco había pasado en el Monumental. River tenía la pelota, la iniciativa y el sustento, pero no lograba lastimar seriamente a un rival que llegó a Núñez con la única premisa de protegerse del daño que podía hacerle su gigantesco adversario. Y aunque Armando Méndez y Leonel Vangioni se estacionaron en la mitad de la cancha como punto de partida, la realidad es que el equipo rosarino se replegó en una línea de cinco atrás que tuvo a los centrales como lanzadores para tratar de salir rápido a los costados. Nunca pudieron desequilibrar los laterales. Guillermo Balzi, el más lúcido, no logró conectar. Y Djorkaeff Reasco quedó muy aislado. El ecuatoriano se destacó mucho más por acostarse detrás de la barrera en la infinidad de tiros libres que tuvo River que por pisar el área de Franco Armani. Y enseguida, hubo otra gran jugada. Combinaron De La Cruz y Quintero, Palavecino filtró con un estiletazo para Solari y el chico que llegó de Colo Colo definió con un tiro cruzado, inalcanzable para Morales. Newell’s ya no pudo recuperarse. Y cuando asomó la cabeza, inquietó un poquito a Javier Pinola, pero casi nada a Emanuel Mammana, quien mostró una gran solvencia para llegar a tiempo a cada pelota. Javier Sanguinetti ya había hecho cambios en el final del primer tiempo. Uno obligado, la salida de Vangioni lesionado, y otro táctico, el ingreso de Pablo Pérez por Julián Fernández. Y para arrancar el complemento sacó al inexpresivo Reasco para sumar al grandote Nazareno Funez. Pareció durar un rato el impulso de esas modificaciones. Un par de centros, un tiro de media distancia. Y dio la sensación de que River volvía a tomar el control del partido. Pero ya no profundizaba tanto Solari. Y Newell’s encontró el descuento a través de un gran pase de Balzi, para que rompa Méndez, llegó el centro atrás del desborde del uruguayo, arremetió Funez, tapó Armani y Pérez la empujó al 2 a 1 en el rebote. Fueron minutos de desconcierto en River. Y Gallardo empezó a mover el banco. Entraron Miguel Borja y Santiago Simón. Salieron Beltrán y Juanfer –cansado-, pero seguía sin tanta claridad. Hasta que llegó una pelota parada, un córner de Palavecino y el cabezazo de goleador de Pinola. Y ya no se pudo recuperar Newell’s. Hubo más cambios. Pero qué justo entró Matías Suárez. La primera pelota que tocó fue gol. Le puso el broche dorado a un contragolpe que encabezó Pinola y asistió Simón. El cordobés la clavó en un ángulo. Pudo hacer algún otro gol River. No le hubiera quedado mal al resultado. A fin de cuentas, fue una de las mejores producciones del torneo.

Clarín