Corrientes se prepara para

La 12º edición del Festival de Invierno del Chamamé, se realizará el viernes 2 y sábado 3 de septiembre, a las 21 en el Auditorio Julián Zini, organizado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través de Cultura. Las entradas tendrán un costo de $ 500 por día y podrán adquirirse en la boletería del Teatro Oficial “Juan de Vera” a partir del martes 23 de este mes. Será televisado y emitido por las redes oficiales del Instituto. Este festival prosigue y profundiza la idea original que va tanto al rescate de ricas y sutiles coloraturas de nuestra música, como también de nuevas miradas, desde la composición o desde la interpretación que a veces pasan inadvertidas en algunas presentaciones. Así, reconocidos artistas del género sorprenderán con repertorios y formaciones diferentes de las que habitualmente se los conoce. Iniciado en 2010 apuntó, entre otras, a dos cuestiones centrales: visibilizar al Chamamé en otra época del año, y mostrar otro Chamamé, generado por autores, compositores e intérpretes de muy alto vuelo artístico, que requieren de un contexto y un espacio físico distinto. La programación constituye hoy, de alguna manera, un espacio de experimentación/búsqueda al cual la Organización invita a los artistas para transitar caminos diferentes, fuera de sus conjuntos y de sus repertorios habituales como “solos”, “dúos”, “tríos”… concertados exclusivamente para la ocasión, proponiendo desafíos artísticos y la posibilidad de mostrar artistas, fuera de sus propios conjuntos. No se accede por presentación de propuestas. De alguna manera se busca resaltar otros perfiles, y otros repertorios, muy valiosos que tienen los artistas y que generalmente no aparecen en los conjuntos de los que forman parte. Las primeras cinco ediciones contaron con la curaduría de los músicos Nini Flores y Aldy Balestra, autores de la propuesta. La continuidad desde la sexta las continuó el equipo de programación de la Dirección de las Artes Escénicas, de la Música y de las Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes. Las 11 ediciones realizadas reunieron a 115 formaciones artísticas, las cuales no se han repetido, que es otra característica de este Festival.

La propuesta 2022 – 12ª. Edición – Novedades

Esta 12ª. Edición, es la primera presencial después de la cuarentena, y la segunda, posterior a la inclusión del Chamamé en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de UNESCO.

FESTIVAL DE INVIERNO DE CHAMAMÉ

PROGRAMA

Viernes 2 – 21.00 hs.

Daniel Giménez en guitarra

Víctor Piñeyro y Verónica Vasco

Sofia Morales junto a Facundo Ponce

Sábado 3 – 21.00 hs

Jorge Bernárdez en trío

Pablo Bentos y Ana Paula Romero

Pedro del Prado y Pedrito Ríos