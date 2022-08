Dos pescadores son buscados intensamente luego de desaparecer en el río Paraná. Los pescadores desaparecieron el pasado viernes cuando salieron en canoa hacia un lugar conocido como riacho Ancho, ubicado a la altura de El Perichón, aproximadamente. Personal de la Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay con asiento en Corrientes, continúa con la búsqueda de Josué Abel Fernández, de 37 años, y Carlos Alberto Altamirano, de 50 años, quienes se fueron a pescar al río Paraná el viernes al mediodía y no regresaron. Se halló una embarcación de similares características y prendas de vestir que están sujetas a reconocimiento de los familiares. Aunque la canoa en la que navegaban sí fue confirmada por las otras dos personas que los acompañaron ese día en el campamento. Todo inició el viernes, cuando Fernández y Altamirano, junto con otro familiar y un amigo, se fueron a pescar alrededor de las 11. Alquilaron una embarcación, pero, al ir a controlar un espinel, no volvieron. Los otros dos se quedaron en la costa, en un lugar conocido como riacho Ancho, ubicado en el kilómetro 1093. Según fuentes de la fuerza naval, al no tener cuerpos y solo sumar hechos inconclusos, la investigación prosigue con celeridad, ampliándose el radio de búsqueda de personas con vida, que es el objetivo fundamental.