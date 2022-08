Asociación Ilícita

Tras seis largos meses y de avanzadas las pesquisas, con personas encarceladas en comisarías y otras con prisión domiciliaria desde el mes de febrero, el Juzgado de Instrucción Nº3 dispuso este jueves una serie de allanamientos y la detención del Titular de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Tofoletti, y la titular del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio, y lo que resulta paradójico, la de Pedro Antonio Verón, Jefe del Departamento de Legales de este último organismo, quien fue el denunciante de la causa que investiga la apropiación ilegitima y venta irregular de terrenos ubicados sobre la Ruta Provincial 43 camino a Santa Ana de los Guacarás, en la zona conocida como San Blas. No para pocos, los procedimientos en estos dos organismos del Estado provincial, realizados por miembros de Prefectura Naval y el Poder Judicial, fueron tardíos, más cuando lo que se indaga, gira alrededor de la falsificación de documentos públicos, entre escrituras, títulos de propiedad, y mensuras, utilizados por una asociación ilícita para cometer un derrotero de estafas, usurpaciones y posesiones veinteañales irregulares propiedades de terceros. Y por eso, la documentación a conseguir era de suma importancia. Pero antes que sucedan estos allanamientos, ocurrió como por ejemplo, un cambio integral del software de archivos de Catastro, un extraño incendio en el área de sistemas del RPI, como también la salida de una montaña de expedientes de esa repartición el pasado 29 de julio, en una maniobra que fue captada en imágenes, que se subieron a las redes sociales. Además de Tofoletti, Demetrio y Verón, fueron detenidas otras cinco personas más, aunque la información oficial habla de un total de 7. Entre ellas la de Juan Alcides Ramírez, Jefe de Mesa de Entradas, que no está confirmada, Mercedes Arce, jefa de zona 1, Mercedes Arostegui Jefa de Legales, todos de Catastro. Las dos últimas si fueron comunicadas oficialmente. También se suman María B Correa de Ríos, sub Directora del Registro de la Propiedad Inmueble, quien sería la segunda de la Demetrio, y Wilda Bergna Velazco, secretaria Técnica del entidad de avenida 3 de abril 1202, esquina Mendoza. Otra versión indica de la prisión preventiva de Leopoldo Gil, Jefe de Cómputos del organismo de la calle 9 de julio 1536, a quien el propio Fiscal Gustavo Roubineau le leyó su detención por “manipulación de datos del sistema informático”. Reconoció que había borrado varios datos a pedido del Director Tofoletti. Estos archivos solamente se borran con clave. Justamente hasta altas horas de la tarde, los oficiales de justicia no podían encontrar las minutas, que son resúmenes de las escrituras, las que absolutamente habrían desaparecido. El Roubineau les aclaró que no se iba a mover nadie del lugar hasta que no aparezca esa documentación. Los allanamientos también se sucedieron en los domicilios particulares de la escribana Demetrio en Santa Ana, el en departamento del agrimensor Tofoletti en el quinto piso del edificio de Santa Fe y Junín, en su quinta sobre la Ruta Provincial 43, donde aseguran se encontraron muchas pruebas. Además en la oficina de Verón por calle Santa Fe casi Quintana y en una propiedad en San Luis del Palmar. El dato de color: Tofoletti el domingo le había manifestado a sus amigos en un picadito de fútbol, que se iba ausentar por un tiempo. El otro: tanto Demetrio, Tofoletti como Verón, hoy no se fueron a trabajar. Alguien le tiró una ayuda, para que no se los saque detenidos de sus lugares de trabajo exponiéndoles públicamente, una suerte que no corrieron sus empleados. El despliegue judicial sucede días después que el abogado Rubén Leiva en una entrevista televisiva informa que se hizo cargo de la defensa de la prófuga Teresa Vázquez, la falsa notaria oriunda de Formosa, considerada la arquitecta de las maniobras fraudulentas. Leiva adelantó que iría por la cabeza de funcionarios provinciales, municipales y hasta nacionales, supuestamente responsables en las operatorias ilegales. Hasta donde pudo averiguar Noticias Taragüi, Vázquez amenazó con destapar la olla, asegurando que atesora documentaciones que involucran a los llamados peces gordo, que fueron beneficiados con la adquisición de los loteos, como una inversión particular y otros, con su posterior comercialización.