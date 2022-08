El exjugador de River Plate Ezequiel Cirigliano fue detenido este lunes en el partido bonaerense de Tres de Febrero acusado de ingresar a robar armado en una vivienda de la zona. Los hechos sucedieron en la localidad de Caseros donde al menos dos vecinos llamaron al 911 para alertar sobre un hombre que estaba efectuando disparos en el barrio e ingresando a las casas. “Un vecino llamó al 911 y contó que había visto a un hombre disparando en la calle; y luego lo vio en el patio trasero de su casa”, informaron fuentes policiales. Los policías arribaron al lugar de los hechos tras las denuncias. No encontraron al sospechoso en el lugar, pero minutos después escucharon un disparo. Tras una rápida búsqueda, detuvieron a Cirigliano. Al momento de ser arrestado, los agentes hallaron junto a las pertenencias del deportista un arma de fuego calibre 9mm con once municiones intactas en el cargador y una en recámara. Según informaron fuentes policiales el volante fue detenido por “aprehensión por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”. No se trata de la primera vez que el futbolista es arrestado: en marzo de 2015 también fue preso por conducir sin registro, en estado de ebriedad y por resistencia a la autoridad. Fue a partir de este suceso que las autoridades del Millonario decidieron relegarlo del plantel y no volvió a disputar partidos ni con la primera ni con la reserva. Tampoco volvió a ser llamado por la Selección Argentina, donde jugó en selecciones juveniles Sub-17 y Sub-20, equipo con el que participó del mundial de 2011 y marcó goles. No obstante, Cirigliano continuó su carrera futbolística. Se mudó a Estados Unidos donde jugó a préstamo en Dallas y después de un año volvió a la liga argentina donde jugó en Tigre y Atlético Tucumán. Entre el 2017 y el 2020 vistió las camisetas del equipo mexicano Zacatepec y el chileno San Luis de Quillota hasta que a principios de 2021 fue fichado en Mendoza por Godoy Cruz. Este año estaba jugando en las divisiones de ascenso de Italia.