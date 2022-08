La querella que representa a los familiares de Claudio Flores, el chico de 14 años que apareció muerto en una de las habitaciones del primer piso del Hogar de Menores María de Nazareth en Virasoro, denunció penalmente a dos médicos que intervinieron en el examen cadavérico y en la primera autopsia a los restos del adolescente. Los acusó de mal desempeño a Fernando Artigas, especialista en medicina legal y funcionario de la Policía de Corrientes y a Raúl Andrich Bianco, médico forense del Poder Judicial, quien posteriormente renunció al ser expuesto el caso en los medios de prensa. Artigas fue quien llegó al escenario de la muerte, junto al personal policial. Las fotos del expediente muestran claramente cómo se movió el cuerpo, e inclusive también los objetos mientras sacaban las fotos. Uno de ellos la chalina, utilizada para el ahorcamiento, la que fue manipulada y cambiada de lugar. Asimismo movieron la posición de las manos y piernas de Claudio. No se tomó la temperatura del cuerpo para corroborar la hora del deceso, fundamental para el inicio de la investigación. Las prendas que tenía la víctima tampoco fueron fotografiadas, ni analizadas. En el expediente figura que Artigas afirma que fue un suicidio y que no se necesita autopsia, incumpliendo con todos los paso del protocolo profesional. Andrich, ante el escueto informe policial, practica una autopsia poco usual para una muerte por ahorcamiento. Insólitamente no explora el cuello, análisis que podría afirmar si el deceso fue producto de un suicidio u homicidio. Solamente le realizó una única incisión, extrañamente en el abdomen. El pantalón de Claudio con el que finalmente lo enterraron, no fue tomado como evidencia, ni para someterlo a pruebas de ADN. Esa prenda hubiera registrado, que si se estaba frente a un suicida, no controlaría su esfínter, posiblemente defecando u orinando, restos que quedarían en la tela. En su declaración el cuidador Nelson Pintos, sostiene que halló al menor a las 17:15 aproximadamente, detalla también en el cuaderno del hogar que a las 16:30 Claudio sube a su habitación luego de realizar las tareas de limpieza. Estos horarios se contraponen al informe del examen realizado por Andrich, que asegura que el fallecimiento fue entre las 13 y 16 horas. El incumplimiento de los protocolos, finalmente no permite la afirmación de ninguna hipótesis, obstruyendo gran parte de la investigación judicial. No hay dudas que todo se hizo a exprofeso.