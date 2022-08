Demetrio, Directora del Registro de la Propiedad Inmueble, hoy detenida, reconoció que fue a hablar con el fiscal de Estado el 16 de febrero de 2022, y dejó entrever que ya en esa fecha, el gobierno conocía lo que estaba pasando en ese organismo. Y que se iba a desatar una guerra de fiscales. El de 10 de febrero, seis días antes, se habían iniciado los primeros procedimientos en la mega-causa. Para esa fecha, se puede interpretar que se tenía datos certeros de las personas que estaban involucradas en la apropiación ilegal de los terrenos, entre ellos, funcionarios del Poder Ejecutivo y del ministerio público Fiscal. La declaración de Demetrio duró 3 horas y 20 minutos. Culpó a la justicia, al asegurar que desde el 2018 sabía de varias denuncias y nunca le dieron alguna orden de retener las documentaciones. Sin embargo no supo explicar porque ella misma aprobó provisoriamente todos los lotes del Fiscal de Cámara, Gustavo Schmith, para que se inscriban, cuando eran irregulares. Tampoco pudo justificar porque en su despacho estaban todos los documentos originales, incluidos partidas inmobiliarias que deberían estar en ficheros, la mayoría referentes a las actuaciones de la escribana Gladys Báez, también encarcelada y considerada una de las arquitectas del fraude junto a la prófuga Teresa Vázquez. Demetrio no pudo contestar. Cuando se le pidió explicaciones por la falta de observación, aseveró que tienen 16 empleados que paga en el Colegio de Escribanos y que están en lugares claves, pero que ella no los incluyo en la lista, porque el pedido de informe solicitado desde el juzgado, decía solo lo que están en planta permanente. No obstante culpó al Colegio de Escribanos por no chequear los protocolos de los notarios y ejercer el poder de policía para controlarlos al finalizar el año, y verificar entre otras cosas, que no haya hojas en blanco y que todo esté debidamente asentado. También acusó a Personas Jurídicas de la Provincia, por no examinar los Protocolos. Finalmente dejó constancia que le comunicó todo al Ministerio de Hacienda. Sin lugar a dudas, empujó para arriba la investigación.