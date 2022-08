Las críticas de Elisa Carrió en un programa televisivo contra dirigentes de JxC volvió a recalentar la interna de manera inesperada en medio de la tregua que impuso los problemas del Gobierno en materia política y económica. La fundadora de la Coalición Cívica redobló la apuesta: “El camino tiene que ser la transparencia”. Por su parte no tardo en aparecer Horacio Rodríguez Larreta contestando esta mañana las críticas de Elisa Carrió contra dirigentes de JxC: “Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios”, advirtió. El jefe de Gobierno es uno de los principales aliados de la fundadora de la Coalición Cívica, pero se sumó a otros líderes opositores que cuestionaron en duros términos la ex diputada chaqueña, que en declaraciones televisivas atacó a varios referentes de la coalición por sus vínculos con Sergio Massa. Esta mañana, Carrió redobló la apuesta al publicar en Twitter: “El camino tiene que ser la transparencia”. La titular del PRO, Patricia Bullrich, fue la primera que apenas pasó la medianoche de hoy publicó una respuesta en Twitter, en la que objetó “el espectáculo degradante de Elisa Carrió al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas, y esto sin mirar la propia y la de sus aliados”, ante lo cual reclamó “Basta, Carrió” y sostuvo: “Se tiene que terminar la impunidad de la palabra.” En el transcurso de esta mañana se sumaron, además de Larreta, se sumaron el jefe de la UCR, Gerardo Morales; y otros mencionados por Carrió en sus polémicas declaraciones televisivas, los diputados de JxC Rogelio Frigerio (PRO) y Emilio Monzó (UCR). “No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad soy yo”, dijo Morales. Por su parte, Frigerio sostuvo: Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. Quienes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad”.

