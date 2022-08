Una mujer de 70 años fue estafada con la modalidad “cuento del tío” en la localidad de Mocoretá. Delincuentes le sustrajeron unos 2.400 dólares, tras una llamada engañosa. Según confirmaron, un supuesto empleado bancario llamó al teléfono fijo de la mujer, diciéndole que tenía que cambiar los billetes en dólares que guardaba porque estaban a punto de salir de circulación. En ningún momento cortó la comunicación y le decía, por ejemplo, que el banco estaba lleno de gente apurada para cambiar el dinero. Mientras la entretenía, en un momento, le ofreció mandar a un muchacho de confianza del banco para retirar los dólares que ella tenía para realizar el cambio por los nuevos billetes, y así no quedaba “colgada” con la salida de circulación y que enseguida le mandaba los billetes nuevos. Tal cual lo pactado, al rato, pasó un joven que retiró el dinero. La mujer, al ver que pasaba el tiempo y no volvían con los nuevos billetes, empezó a preocuparse y llamó a un familiar, y fue allí cuando cayó en la cuenta de la estafa. La familia radicó la denuncia en la comisaría de Mocoretá, que inició una investigación con las cámaras de seguridad de la zona, tanto privadas como del municipio. Además, interviene la fiscalía de Monte Caseros que ya solicitó informes a la compañía telefónica, entre otras medidas. Desde la comisaría local advierten a la población que esté atenta e insisten en que no hay ninguna operatoria de entidades bancarias y financieras por ninguna salida de circulación de dinero.