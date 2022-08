Conductores de ambulancias buscan ser reconocidos profesionalmente en su especialidad a través de la modificación de la norma provincial que rige el sector. Son más de 2.000 los conductores de ambulancias en la provincia, según los datos recabados por la entidad hasta 2019. Hace un año se presento un proyecto de ley en la Cámara de Diputado que busca atender la demanda del sector. Referentes del Sindicato de Conductores de Ambulancias de Corrientes (SICACOR) continúan los trámites parlamentarios para conseguir la modificación de una ley provincial que no reconoce su especialidad y categoría, situación que repercute directamente en su salario. “Nos pagan como peón de patio”, dijeron autoridades gremiales. El secretario General de SICACOR, Walter Araujo, especificó, en comunicación con diario época, que son más de 2.000 los conductores de ambulancias en la provincia, según los datos recabados por la entidad hasta 2019. “Nuestra lucha pasa por ser reconocidos profesionalmente ya que manejamos vehículos con distinta complejidad y salvamos la vida de las personas”, resaltó el referente. La Ley 4067 de 1988 establece que sus haberes deben ser percibidos como “personal artístico” o “peón de patio (empleado de limpieza)”. Desde ese entonces, todos los trabajadores están bajo estas categorías y no existen como “choferes de ambulancia. Un trabajador de Río Negro cobra alrededor de $180.000 de bolsillo, mientras que a nivel local la cifra es de $60.000”, lamentó Araujo. A la vez que agregó: “En 2019 realizamos 35.000 atenciones y en 2020, con la pandemia de por medio, fueron 45.000”. La diputada provincial, Albana Rotela, presentó hace un año un proyecto de ley que busca atender la demanda del sector, pero no tuvo tratamiento hasta la fecha. Desde el sindicato, señalaron que Corrientes es una de las pocas provincias del país que tiene conductores con títulos oficiales como Auxiliares de Enfermería, Rescatistas o Bomberos Voluntarios. “Además, tenemos una licencia especial de conducir denominada D4 para vehículos de emergencia y urgencia”, agregó como argumento que aporta a la profesionalidad del puesto. Ayer, el diputado Horacio Pozo, de la Comisión de Trabajo, recibió en su despacho a los sindicalistas para avanzar en pos de una reforma total de ley que incluya el punto planteado por el SICACOR y otras modificaciones que reconozcan sus conocimientos en informática y el pago de viáticos. “Tenemos voluntad para reclamar, pero también para sentarnos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo. Incluso, el problema pude solucionarse con la anexión de algunos incisos a ley, es cuestión de voluntad política”, concluyó. SICACOR asegura que para ser conductor de ambulancia se necesita un mayor grado de capacitación que otros choferes que prestan servicios en el Estado. “Ayudamos a los médicos en las emergencias, tenemos entrenamiento de bomberos, y eso no se reconoce actualmente en nuestras categorías y haberes”, finalizaron. El gremio se creó en el 2017 y cuanta con el aval del Ministerio de Trabajo de la Nación.