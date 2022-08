Finalmente, Sergio Romero acordó su contrato y es el nuevo arquero de Boca Juniors. Chiquito aceptó el ofrecimiento del Xeneize y luego de la revisión médica que se llevó a cabo por la tarde, estampó la firma de su vínculo que lo unirá con la entidad xeneize hasta diciembre del 2024. “Es lindo el cariño de la gente, estoy muy contento”, expresó a la salida de la clínica, en diálogo con ESPN. “Bienvenido, Sergio Romero”, publicó el elenco de la Ribera. En un trámite contra reloj, ya que el libro de pases cierra hoy a las 20 y el club tenía un cupo extra por la salida de Carlos Izquierdoz, Chiquito Romero respondió de forma positiva al ofrecimiento que le hizo la semana pasada Juan Román Riquelme. Se trata de un viejo anhelo del vicepresidente de Boca Juniors, quien lo tuvo de compañero en la selección argentina. Dándole continuidad al vértigo de la jornada, Romero fue presentado en conferencia de prensa. “Creo que es un paso adelante en mi carrera, el año pasado me tocó ir al Venezia para demostrarle a la gente que estaba bien físicamente. Es el club más grande de la Argentina, vengo preparado para demostrar como lo hice en el arco de la selección argentina”, subrayó. “Le conté a Román (Riquelme) que tenía posibilidades de seguir en Europa, tenía para seguir en la Premier de Inglaterra, pero hablándolo en casa, decidimos que era una muy buen posibilidad el atajar en Boca, creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida”, describió la cocina de la determinación, de la que participó Marcos Rojo, ex compañero en la Albiceleste y en el United. “Desde el día que vino a Boca me está quemando la cabeza para que venga, somos muy amigos”, contó. Romero, de 35 años, jugó la última temporada en el Venezia (14 partidos y 26 goles recibidos en el equipo que descendió de la Serie A en la última temporada) y en marzo pasado fue operado en Barcelona por una lesión en la rodilla derecha. Su último partido fue ante Sassuolo, con derrota como local por 4-1, el 6 de marzo de este año por la 28ª fecha de la Serie A. “Estoy muy bien, tuve la oportunidad, después de la operación, de rehabilitarme con la gente de la AFA que me abrió las puertas. Agradezco a al Chiqui (Tapia) y todo el departamento médico de la Selección. Si el entrenador decide que tengo que hacer una mini pretemporada, la haré sin problema. Si decide que compita a la par del grupo, lo haré. No tengo ningún problema”, indicó. El arquero, surgido en Racing Club (disputó cuatro partidos) y que volverá a jugar al país tras 15 años en Europa, fue titular en el arco del seleccionado argentino en los mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde fue subcampeón. Además, es el arquero de mayor presencia histórica en el seleccionado argentino con 96 partidos. También se consagró campeón del Mundial Sub 20 en Canadá y obtuvo la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde también participó Riquelme. La dirigencia de Boca Juniors apuró la contratación de Chiquito Romero por la situación de Agustín Rossi, quien no arregló la renovación de su contrato y podrá quedar libre el 30 de junio de 2023.