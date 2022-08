Chaco For Ever se impuso por 2-1 a Brown de Adrogué y se ubica entre los seis mejores del torneo. Ayer se jugó la fecha 29 de la Primera Nacional entre Brown de Adrogué y Chaco For Ever, en el estadio Lorenzo Arandilla en provincia de Buenos Aires. El cotejo terminó 1-2 a favor de los chaqueños en un partido con un final caliente, sobre todo entre la parcialidad local contra el árbitro Franco Acita. Los dirigidos por Daniel Cravero marcaron primero, a los 32′ del primer tiempo tras un centro desde la derecha de parte de Gaspar Triverio que conectó Claudio Vega. Poco después, a los 46′ de la primera etapa iba a venir a la igualdad, gracias a la asistencia de Matías Sánchez para que Mateo Acosta venza al arquero Gastón Canuto. Cuando el partido parecía terminar empatado, el árbitro pitó penal para Chaco For Ever, que Luciano Giménez convirtió en gol a los 45′ del segundo tiempo. A los 47′, a poco del final, un codazo del ingresado Nicolás Trecco a un volante de Brown, le significó la tarjeta roja, dejando a Chaco For Ever con diez jugadores. En tanto, finalizado el encuentro los jugadores y el técnico Pablo Vicó fueron a increpar al árbitro en disconformidad con sus fallos. Con este resultado, al término del partido, Chaco For Ever se ubica en el puesto 6 con 44 puntos (10 victorias, 14 empates, 5 derrotas) entre 37 equipos. Continúa en posición de clasificación al Reducido por ascenso a la Primera División al cual acceden hasta el puesto 13°. El próximo compromiso del Negro será el domingo 21 de agosto a las 18.10 de local ante Chacarita, quienes llegarán en puesto 18 de la tabla y habiendo empatado 1 a 1 su último partido ante San Martín de San Juan.