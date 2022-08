La sentencia definitiva a Cristina Kirchner por la causa vialidad, se conocerá cuando Cristina ya no ocupe la Vicepresidencia. La expectativa es que el veredicto de primera instancia se conozca antes de fin de año. Pero si la ex presidenta es condenada esa decisión quedará firme una vez que deje la vicepresidencia. La incógnita está en si cuando eso eventualmente ocurra qué cargo podría ocupar.

Los tiempos

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tienen la expectativa de dar a conocer el veredicto en el juicio de vialidad antes de fin de año. Si eso ocurre, los fundamentos de su decisión quedarían para febrero o marzo del 2023. A pesar de la presentación de los fundamentos las partes pueden apelar esa decisión. Si Cristina Kirchner es condenada, su defensa puede llegar a la Cámara Federal de Casación Penal para que la decisión sea revisada y revocada. Lo mismo la Fiscalía en caso que sea absuelta. En Casación las causas tienen un trámite y llevan su tiempo. El más importante es la convocatoria a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso, la ley dice que en 20 días el tribunal tiene que dar a conocer la resolución. Pero previo a esa audiencia hay pasos internos y el estudio del caso. Sobre todo en expedientes voluminosos. Es difícil establecer en cuánto tiempo Casación podría fijar una fecha. Dos ejemplos vinculados a vialidad. La Sala IV de Casación, que será la que revise el fallo de vialidad, tiene también la condena a Báez por lavado de dinero. El empresario fue condenado en febrero de 2021 y Casación comenzó con las audiencias en mayo pasado y todavía no resolvió. Ya escuchó los argumentos de todas las partes -son más de 30- y esta semana inició las audiencias personales con los acusados. La expectativa es que antes de fin de año se conozca la resolución. La Sala I de la Cámara de Casación tiene desde principio de año el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa “Hotesur-Los Sauces” y recién a mediados de este mes fijó la audiencia para tratar el caso que será el 10 de noviembre. Una vez que Casación resuelva el fallo de vialidad queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí también las partes podrán apelar. En esa instancia la Corte Suprema no tiene plazos. Otro ejemplo: el máximo tribunal rechazó en junio todos los planteos de la Vicepresidenta en el juicio de la obra pública. Los tuvo cuatro años. Por esos tiempos, si Cristina Kichner es condenada esa decisión no quedará firme durante lo que resta de su mandato como vicepresidenta que termina el 10 de diciembre de 2023. La firmeza de una decisión judicial es central porque a partir de allí se puede ejecutar. En este caso, de ser condenada, que se haga efectiva una eventual detención y que no pueda ejercer cargos públicos. Allí surge una pregunta repetida en los últimos tiempos: ¿puede ir presa? Si la condena es de cumplimiento efectivo, sí. Pero cuando eso ocurra Cristina Kirchner tendrá más de 70 años -los cumple el próximo 19 de febrero- que es la edad a partir de la cuál se puede solicitar la prisión domiciliaria. No se otorga de manera automática por llegar a esa edad, sino que deben darse justificativos. Por ejemplo, problemas de salud. Respecto de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, para cuando la condena quede firme hay que ver si Cristina Kichner ocupa alguno. Si eso ocurre se deberá analizar cuál es el mecanismo para que lo deje. Si es uno electivo, implicará un debate institucional y político que nunca se dio en el país. Una de las especulaciones es que el año que viene pueda ser candidata a senadora nacional.