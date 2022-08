La casa de una concejal opositora de la localidad de Mercedes fue atacada a huevazos. La funcionaria filmó un video y dijo saber quién fue. Aseguran que se trata de una “persecución” producto de la conflictiva situación política que atraviesa la ciudad. Desde distintos espacios partidarios repudiaron el ataque. “La verdad que son bastante inaceptables algunas situaciones. Quiero mostrarles cómo está mi casa. Recién pasaron en un automóvil y me tiraron huevos en la puerta. La verdad que lo único que llamo es a que las cosas se digan y hagan de frente. No tienen por qué venir a tirar cosas a mi casa”, dijo la edil Verónica Quiróz a través de un video difundido en redes sociales. “Yo ya llamé a la policía porque sé quién fue. Es lamentable que pasen estas situaciones”, expresó. Según indicó, el hecho ocurrió el domingo a la tarde. El automóvil cruzó, tocaron timbre y atendió el hijo de la funcionaria. “Con mi familia no, es lo único que les pido. La próxima vez que tiren estas cosas háganlo de frente”, advirtió. La funcionaria relacionó el ataque con la conflictiva situación que atraviesa la ciudad por el caso judicial del intendente Caram. “No estamos ocultando nada, hicimos lo que tenemos que hacer. Por más huevos que nos tiren, lo seguiremos haciendo. Estas cosas son las que no queremos para nuestra ciudad”, sostuvo. “Estas maneras de manejarse, de patotearnos, no van y son lamentables. Estoy muy enojada porque siempre fui con el respeto, y la verdad que duele”, cerró. Desde distintos sectores repudiaron lo sucedido. La Unión Cívica Radical de la localidad señaló: “Lamentamos profundamente los actos intimidatorios padecidos por la concejal Quiróz y su familia. Repudiamos estas agresiones que están claramente enmarcadas en el conflicto institucional producto del procesamiento del intendente Caram”. “Esperamos una clara demostración de rechazo por parte de las autoridades municipales. Nos debemos mantener firmes y decididos contra la violencia política, todas las fuerzas políticas”, sumaron. El Comité Central de la fuerza también emitió un comunicado expresando su repudio. “Nuestro rechazo manifiesto ante estas viles agresiones que no hacen más que desestabilizar la paz social de la ciudad y de la familia de la concejal afectada”, expresaron en el comunicado firmado por el exgobernador Ricardo Colombi. Lo mismo fue planteado desde el Concejo Deliberante de la localidad. “Vivimos en una sociedad democrática y no podemos tolerar las amenazas, agravios y daños a los ciudadanos. Ratificamos nuestro compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los valores de la democracia”, escribieron. Por su parte, desde Cambio Solidario, fuerza de la que forma parte el actual intendente Diego Caram, también emitieron un comunicado en repudio, “al igual que nos oponemos enérgicamente a todo tipo de violencia o perjuicio a los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente”, consideraron. El escenario se plantea en un momento conflictivo en la localidad en términos políticos. Mientras el intendente enfrenta una investigación en la Justicia por un supuesto caso de peculado en el que el equipo municipal habría malversado fondos a través de planes sociales truchos, el mes pasado las autoridades del Concejo Deliberante de Mercedes pidieron al intendente que se autosuspendiera, pero al no darse la mayoría se requería la intervención de la Justicia. Si bien el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el planteo, los ediles confirmaron que seguirán los procedimientos legales indicados para resolver de alguna manera la situación.

(BDC)