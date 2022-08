Un insólito reclamo de camioneros frente a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes. Protestaron aseverando que son perseguidos porque les exigen papeles para trabajar. Reconocieron que no todos tienen los requisitos necesarios para circular ni para cumplir con las normas de seguridad. Los vehículos se advertían bastante viejos y algunos hasta muy deteriorados. Reclamaron mayor flexibilidad, aunque se observó que un buen número de ellos no contaba con patentes. No quieren que les pidan por la verificación técnica obligatoria para transitar, argumentando que no todos pueden contar con ese requisito. Los que transportan arena critican que les piden las lonas, una cubierta que se les requiere para evitar que caigan sobre la calzada. También se les multó por tener las cubiertas lisas. En realidad los muchachos están flojos de papeles y sin cumplir las normas de seguridad. Parece que mucho éxito no van a tener en sus reclamos, si pudieron complicar el tránsito de la Avenida Artigas y calles aledañas, este lunes en horas de la mañana.