Sebastián Villa se perdería el Superclásico por lesión. Malas noticias para Boca Juniors. Después del triunfo ante Atlético Tucumán del fin de semana, Sebastián Villa sintió molestias en una de sus rodillas y los estudios preliminares habrían arrojado una rotura parcial de meniscos, motivo por el cual el futbolista podría someterse a una intervención quirúrgica en las próximas horas. A la espera de la confirmación por parte del club, el delantero colombiano se ausentaría varias semanas ya que la recuperación demanda no menos que 45 días si pasa por el quirófano y por lo tanto se perdería el Superclásico ante River Plate, estipulado para el domingo 11 de septiembre en La Bombonera por la Liga Profesional. Una fuente importante de Brandsen 805 le aseguró a Infobae que el futbolista de 26 años iba a operarse mañana, aunque todo quedó sujeto a la decisión que tomen el cuerpo técnico, médico, jugador y Consejo de Fútbol, que debaten si es conveniente hacerlo post Superclásico. Villa, pieza clave en el equipo de Hugo Ibarra, ha sido uno de los jugadores más destacados de los últimos tiempos del Xeneize y por eso su ausencia para enfrentar al conjunto de Marcelo Gallardo no es menor. Según informaron desde el programa F12 de ESPN, desde el entorno del jugador le habrían recomendado que se opere “cuanto antes”, ya que una infiltración podría generarle perjuicios en el largo plazo. Villa sintió molestias durante el partido ante Atlético Tucumán que fue victoria para Boca Juniors por 2 a 1 el último fin de semana. Ahora, desde el club analizan cómo proceder ya que en el plantel no hay futbolistas con características similares a las suyas y en las próximas semanas el Xeneize afrontará duelos claves. A la baja reciente de gravedad de otro extremo como Exequiel Zeballos, ahora se le añadió otro de los nombres más importantes para la ofensiva azul y oro. El domingo visitará a Colón en Santa Fe y luego recibirá a River Plate. En la Liga Profesional, el elenco de La Ribera suma 26 unidades y está a seis del líder, el Decano, cuando aún restan 11 jornadas por delante. Además, en las próximas semanas debería conocerse la fecha para el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá al ganador del cruce entre Quilmes o Deportivo Madryn.