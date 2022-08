Boca Unidos venció por penales a Mandiyú y avanzó a las semifinales. Boca Unidos se llevó un muy importante triunfo en la tarde de hoy frente a su clásico rival, Deportivo Mandiyú. En esta oportunidad, y por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Correntina de Fútbol, el “aurirrojo” venció por penales (8-7) tras ganar por 0-2 en los 90 minutos de partido, clasificándose así a las semifinales del torneo. El partido había comenzado bastante complicado para el conjunto de la ribera, haciendo que su arquero, Christian Martínez, trabaje bastante en la primera parte. De hecho, los goles no llegaron sino hasta entrado el segundo tiempo. A los 12 minutos del complemento, Matías Espíndola cabeceó una pelota en el área chica de Mandiyú tras un pésimo cálculo en la salida por parte del arquero Corradini. Era 0-1 y Boca Unidos se ponía a tan sólo un gol de forzar los penales, hecho que no iba a tardar demasiado en llegar. Llegó el minuto 89 de partido, a poco de llegar a su fin, cuando Francisco Esteche mandó un preciso centro al área contraria que lo encontró a Agustín Braure sin marca, quien cabeceó de manera extraordinaria contra un palo y decretó el 0-2. Este iba a ser el resultado final tras los 90 minutos de partido, por lo que los penales se volvían un hecho. Ya en la tanda de penales, y tras Mandiyú contar previamente con un “match ball” para sentenciar la serie, se presentaba Juan González frente a Corradini para decretar el 8-7 de Boca Unidos y pasar de ronda. González no falló y el que festejó fue el que hizo de visitante en el estadio Huracán de Corrientes.