Boca Unidos buscará reencontrarse con la victoria esta tarde cuando visite a Douglas Haig de Pergamino, por la vigésima quinta fecha del torneo Federal A. El encuentro se jugará en el estadio Miguel Morales y contará con el arbitraje de Gustavo Benites. La actualidad de Boca Unidos lo muestra en el décimo tercer lugar de la zona Norte con 21 puntos, solamente cuatro por encima de la zona de descenso. Hace cuatro fechas no gana y, por lo tanto, necesita volver al triunfo. La última victoria del Aurirrojo fue hace un mes. El pasado 20 de julio, en Corrientes, superó a Juventud Unida de Gualeguaychú por 4 a 0. Después, perdió en su visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay, empató como local contra Racing de Córdoba y luego llegaron las caídas contra Sportivo Belgrano en San Francisco y Sarmiento en el barrio 17 de Agosto. La producción del equipo también tiene un andar irregular, incluso en un mismo partido. Por momentos tiene la intención de ser protagonista, presiona en la mitad de la cancha y busca variantes para atacar. Sin embargo, no puede sostener esa intensidad, cede terreno y el control de la pelota. Así, se refugia cerca de su arco y los errores defensivos los paga caro. Para el compromiso de esta tarde, el entrenador Roberto Marioni realizará tres cambios en la formación titular; uno de ellos buscará fortalecer la mitad de la cancha. En la línea defensiva habrá dos variantes. Matías Espíndola ocupará el lugar del suspendido Ariel Morales en la zaga central. Mientras que Marcelo Cardozo, que ya cumplió con una fecha de suspensión, volverá a la titularidad en lugar de Federico López, pasando al lateral izquierdo Nahuel Franco. “No quisimos tener dos centrales zurdos por los problemas de perfil que se presentan. Cuando Cardozo jugó por la derecha sufrió un poco y por eso le damos la posibilidad a Espíndola”, comentó Marioni en declaraciones a La Red Deportiva (FM La Red). El tercer cambio estará dado por la vuelta al equipo del volante Martín Ojeda y la salida del delantero Antonio Medina. El mediocampista será el compañero de Ataliva Schweizer en la primera línea de volantes que se completará con Gabriel Cañete. Mientras que Juan Rivas y Gabriel Morales tendrán la misión de generación de fútbol y acompañar al único atacante, Agustín Lavezzi. “Tony estuvo con una importante sobrecarga muscular y por eso sale de la formación, mejoró pero no lo vamos a arriesgar”, comentó el DT, que incluyó a Medina en la delegación que desde ayer está en Buenos Aires. Luego del compromiso de esta tarde, Boca Unidos recibirá a Defensores de Belgrano el miércoles 24 y el próximo fin de semana visitará a Central Norte de Salta. Douglas Haig marcha en el sexto lugar del grupo con 36 puntos. Viene de empatar como visitante frente a Juventud Antoniana y como local en sus últimas dos presentaciones suma un triunfo, contra Crucero del Norte, y una derrota, frente a Atlético Paraná.