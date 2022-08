Boca ya sondeó al arquero de otro equipo grande del fútbol argentino para reemplazar a Agustín Rossi en el mercado de pases. La negociación entre Boca y Agustín Rossi no llegó a buen puerto para renovar el contrato del arquero de 26 años, que vencerá el 30 de junio de 2023. Por lo tanto, la dirigencia del “Xeneize” ya maneja otras alternativas para reemplazar a una de las figuras del equipo en las últimas dos temporadas. En este sentido, uno de los apuntados es nada menos que el portero de otro equipo grande del fútbol argentino. Si bien se mantienen en el plantel profesional Javier García y el juvenil Leandro Brey, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol ya trabajan para encontrar a un sustituto de peso en este mercado de pases o en diciembre próximo. Se trata del arquero de “La Academia”, que no juega desde el 25 de noviembre de 2021 debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. No obstante, en el último partido del equipo de Fernando Gago estuvo en el banco de los suplentes y todo indica que reaparecerá justamente ante “El Xeneize” en el clásico del próximo domingo 14 de agosto a las 20.30 por la fecha 13 de la Liga Profesional en el estadio del “Cilindro” de Avellaneda. De acuerdo con la información del periodista Ariel Ludueña en el programa D Sports Radio (FM 103.1), “Boca preguntó por Arias, aunque desde el entorno del arquero de Racing respondieron que sólo se iría al exterior a fin de año”. Lo cierto es que el guardavalla de la Selección de Chile necesita sumar rodaje de partidos para ver en qué nivel se encuentra en la actualidad, más allá de que ya lo hizo en dos encuentros en la Reserva. De 34 años y 1.88 m., el oriundo de Neuquén y nacionalizado chileno llegó a “La Academia” en enero de 2018. Hasta el momento, disputó 110 partidos oficiales con 109 goles en contra, 44 vallas invictas y 2 campeonatos conseguidos. Anteriormente había pasado por Olimpo, Defensa y Justicia y Unión La Calera de Chile. Con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 en la institución de Avellaneda, su valor de mercado hoy -tras ocho meses y medio de inactividad- es de 3.2 millones de euros, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt. “Gaviota” mostró un buen nivel con el buzo albiceleste y también era pretendido desde el exterior hasta que se lastimó.